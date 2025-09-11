Giá xăng giảm, dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục tăng từ 15h ngày 11/9

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ giảm từ 15 giờ hôm nay (11/9).

Một cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.756 đồng/lít, giảm 95 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 20.400 đồng/lít, giảm 39 đồng/lít so với giá hiện hành. Trái ngược với xu hướng giảm của giá xăng, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, lên ngưỡng 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, giá mới là 18.368 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng, xuống ngưỡng 15.090 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 4/9, giá của xăng và dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít. Cùng với đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 89 đồng/lít và dầu mazut tăng 116 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN