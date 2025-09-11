Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Giá xăng giảm, dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục tăng từ 15h ngày 11/9

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ giảm từ 15 giờ hôm nay (11/9).

Giá xăng giảm, dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục tăng từ 15h ngày 11/9

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ giảm từ 15 giờ hôm nay (11/9).

Giá xăng giảm, dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục tăng từ 15h ngày 11/9

Một cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.756 đồng/lít, giảm 95 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III có giá mới là 20.400 đồng/lít, giảm 39 đồng/lít so với giá hiện hành. Trái ngược với xu hướng giảm của giá xăng, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, lên ngưỡng 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, giá mới là 18.368 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng, xuống ngưỡng 15.090 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 4/9, giá của xăng và dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít. Cùng với đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 89 đồng/lít và dầu mazut tăng 116 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Điều hành #Dầu hỏa #Giá bán lẻ xăng dầu #Bộ công thương #Tập đoàn xăng dầu việt nam #Giá xăng giảm #Giá xăng dầu #Kinh doanh xăng dầu #11/9 #Nghị định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong cơn bão số 5 vừa qua, mưa lũ kéo dài, nước các sông dâng cao khiến nhiều diện tích cây trồng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh bị gẫy đổ, ngập úng và mất trắng. Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp và các xã, phường...
Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài 2): Kỳ vọng từ những sản phẩm nông nghiệp vươn tầm thế giới

Nông nghiệp khẳng định vị thế trụ đỡ nền kinh tế (Bài 2): Kỳ vọng từ những sản phẩm nông nghiệp vươn tầm thế giới

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông, lâm, thủy sản. Để đưa các nông sản của tỉnh vươn xa hơn, nhất là thị trường thế giới, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng tầm...
Xanh hóa nông nghiệp để cạnh tranh toàn cầu

Xanh hóa nông nghiệp để cạnh tranh toàn cầu

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) với các điều khoản khắt khe về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Doanh nghiệp, nông nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long