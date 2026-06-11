Giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 11/6: Dầu diesel giảm gần 1.000 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (11/6).

Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Xăng E5RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít (giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít (giảm 989 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg (giảm 1.037 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 100 đồng/lít với xăng sinh học; 200 đồng/lít với dầu diesel và 200 đồng/lít với dầu mazut.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Về phía doanh nghiệp, sau khi Bộ Công Thương công bố giá cơ sở, các mặt hàng xăng dầu tại Petrolimex có giá mới như sau:

Giá bán xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ ngày 11/6.

Theo TTXVN