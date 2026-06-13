Giá trị SpaceX vượt 2.000 tỷ USD, Elon Musk thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD

Công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã ghi dấu mốc lịch sử trên thị trường tài chính khi cổ phiếu tăng 20% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi niêm yết ngày 12/6, đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp vượt 2.000 tỷ USD và giúp ông Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD.

IPO của SpaceX đưa Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản nghìn tỷ USD. Ảnh: ADA.

Theo dữ liệu giao dịch, cổ phiếu SpaceX mở cửa ở mức 150 USD/cổ phiếu, cao hơn giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) là 135 USD/cổ phiếu, trước khi chốt phiên ở mức 161,11 USD/cổ phiếu. Với mức tăng này, giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX đạt hơn 2.000 tỷ USD, vượt tổng vốn hóa của hai tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹ là Walmart và General Motors cộng lại.

Thương vụ IPO của SpaceX huy động được khoảng 75 tỷ USD, trở thành đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất từng được thực hiện trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Quy mô này vượt xa kỷ lục trước đó của Saudi Aramco khi doanh nghiệp dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út huy động hơn 29 tỷ USD trong đợt niêm yết năm 2019.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu cũng đưa khối tài sản cá nhân của ông Elon Musk vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Nhà sáng lập SpaceX hiện đồng thời điều hành hãng xe điện Tesla, công ty trí tuệ nhân tạo xAI cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ khác. Giới quan sát nhận định cột mốc này tiếp tục củng cố vị thế của ông Musk như một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ và tài chính toàn cầu.

Đợt IPO cũng mang lại lợi ích đáng kể cho các cổ đông hiện hữu của SpaceX, trong đó có nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty đầu tư tư nhân và các cộng sự thân cận của ông Musk. Hàng nghìn nhân viên của công ty trở thành triệu phú nhờ giá trị cổ phần tăng mạnh sau khi niêm yết.

Phát biểu tại trụ sở Starbase ở bang Texas trong ngày cổ phiếu bắt đầu giao dịch, ông Musk cho biết khó có thể hình dung rằng một công ty khởi nghiệp được thành lập trong một nhà kho nhỏ tại bang California năm 2002 lại có thể phát triển thành doanh nghiệp trị giá hơn 2.000 tỷ USD. Ông cũng tiết lộ rằng vào thời điểm thành lập, bản thân chỉ đánh giá SpaceX có chưa tới 10% cơ hội thành công.

Giới phân tích cho rằng thành công của SpaceX có thể mở đường cho các thương vụ IPO quy mô lớn tiếp theo của những công ty AI hàng đầu thế giới như OpenAI và Anthropic, hiện đều được định giá gần 1.000 tỷ USD. Nếu các kế hoạch này thành hiện thực, năm 2026 có thể chứng kiến lần đầu tiên ba doanh nghiệp có giá trị nghìn tỷ USD cùng lên sàn chứng khoán.

Thúy Hà