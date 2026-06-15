Giá trị nguồn vốn vi mô trong dòng chảy kinh tế

Trong dòng chảy phát triển kinh tế nói chung, kinh tế tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tín dụng luôn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, khơi thông tiềm năng và tạo động lực tăng trưởng. Trong hành trình ấy, Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa (TCVM) Thanh Hóa đã lựa chọn một con đường đặc biệt: đưa những dòng vốn nhỏ nhưng giàu giá trị nhân văn đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những hộ gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ, người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, TCVM Thanh Hóa không chỉ tạo dựng một mô hình tài chính bền vững mà còn trở thành một phần trong câu chuyện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Phía sau nguồn vốn vay vi mô là những câu chuyện về nỗ lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế của các hộ khách hàng.

Từ những “hạt mầm” đầu tiên...

Năm 1998, TCVM Thanh Hóa đặt những bước chân đầu tiên trên mảnh đất xứ Thanh. Đây cũng là thời điểm nền kinh tế tỉnh đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khi ấy, khu vực nông nghiệp, nông thôn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức của người dân còn hạn chế. Hệ thống tài chính ngân hàng chưa phủ rộng đến từng cộng đồng dân cư, trong khi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, cải thiện sinh kế và phát triển kinh tế hộ lại ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình TCVM đã mở ra một hướng tiếp cận mới: đưa nguồn vốn chính thức đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội... Những khoản vay nhỏ nhưng phù hợp với hoàn cảnh, sát với nhu cầu thực tiễn của khách hàng. Đó có thể là nguồn vốn để mua thêm con giống, mở rộng sản xuất, phát triển một cửa hàng nhỏ hay duy trì hoạt động kinh doanh hằng ngày...

Quan trọng hơn, nguồn vốn vi mô đã góp phần thay đổi tư duy kinh tế ở khu vực nông thôn. Người dân từng bước chuyển từ tâm lý sản xuất tự cung, tự cấp sang tư duy sản xuất hàng hóa; từ việc sử dụng vốn theo kinh nghiệm sang biết xây dựng kế hoạch, tính toán hiệu quả đầu tư và nâng cao trách nhiệm tài chính.

Những “hạt mầm” được gieo xuống từ những ngày đầu ấy đã tạo nền móng cho một hành trình dài - hành trình đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

Dòng chảy tài chính nhân văn và bền bỉ

Trải qua nhiều năm phát triển, TCVM Thanh Hóa từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động, đưa nguồn vốn đến nhiều khu vực dân cư hơn và xây dựng mô hình hoạt động gắn chặt với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Khác với cách tiếp cận tín dụng truyền thống chỉ tập trung vào giá trị khoản vay, TCVM hướng đến giá trị nhân văn, phát triển bền vững, kiên định với một sứ mệnh xuyên suốt là hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng. Đây là kim chỉ nam trong mọi quyết sách, là nền tảng để tổ chức không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân. Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tận tình, trách nhiệm từ Tổ chức TCVM Thanh Hóa, nguồn vốn vay giúp khách hàng có thêm cơ hội tự chủ kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng của TCVM Thanh Hóa không chỉ nằm ở quy mô vốn cung ứng mà còn ở cách thức định hướng dòng vốn. Mỗi khoản vay đều hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế thực tế: hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ mở rộng quy mô, giúp người dân đầu tư sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hộ gia đình.

Tính đến cuối tháng 5/2026, TCVM Thanh Hóa đang cung cấp dịch vụ tài chính cho hơn 58 nghìn khách hàng tại 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 23.516 khách hàng tham gia vay vốn với 77,6% khách hàng là phụ nữ và khoảng 15% khách hàng là người dân tộc thiểu số; tổng dư nợ đạt 635,7 tỷ đồng. Những con số đã minh chứng rõ nét cho vai trò của Tổ chức TCVM Thanh Hóa trong việc cung ứng nguồn vốn tài chính phù hợp tới cộng đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, TCVM Thanh Hóa tiếp tục đổi mới hoạt động, không chỉ dừng lại ở cung cấp vốn tín dụng mà còn phát triển các sản phẩm tài chính có ý nghĩa xã hội như “tín dụng xanh”, “tiết kiệm gửi góp cho tương lai”. Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc kết nối tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và quản lý tài chính hiệu quả.

Song song với đó, quá trình số hóa hoạt động đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại và góp phần thực hiện mục tiêu tài chính bao trùm. Đặc biệt, với đặc thù địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân chính là một trong những giá trị cốt lõi mà TCVM Thanh Hóa theo đuổi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy giá trị lớn nhất của nguồn vốn vi mô không chỉ nằm ở những khoản vay được giải ngân mà ở những cơ hội được mở ra, những sinh kế được hồi sinh và những cộng đồng ngày càng phát triển. Trong dòng chảy kinh tế của tỉnh, TCVM Thanh Hóa tiếp tục giữ vai trò là cầu nối giữa nguồn lực tài chính và khát vọng vươn lên của người dân, góp phần xây dựng một nền kinh tế địa phương phát triển toàn diện, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Hoàng Linh