Geovane Magno nhập tịch thành công; Arsenal cầm chân Atletico Madrid tại bán kết Champions League

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á; PSG mất Hakimi cho lượt về Champions League; Ronaldo ghi bàn, Al Nassr tiến gần ngôi vương Saudi Pro League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (30/4).

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã biểu dương và trao Bằng khen cho đội tuyển U17 Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục với thành tích bất bại.

Thủ tướng khẳng định đây là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đoàn kết và khát vọng của con người Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyểnU17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho toàn đội nỗ lực rèn luyện để chinh phục mục tiêu cao hơn tại VCK U17 châu Á 2026 và tấm vé dự World Cup.

Thay mặt đội bóng, HLV Cristiano Roland cam kết sẽ tập trung tối đa, hoàn thiện lối chơi để tiếp tục đạt thành tích tại đấu trường châu lục.

Geovane Magno nhập tịch thành công, hàng công tuyển Việt Nam thêm “hỏa lực” Brazil

Tiền đạo gốc Brazil Geovane Magno đã chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc. Sau 5 năm thi đấu tại V.League cho nhiều đội bóng lớn, chân sút sinh năm 1994 sở hữu chiều cao 1,88m cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện này đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam (Ảnh: Ninh Bình FC).

Sự góp mặt của Tài Lộc hứa hẹn giúp HLV Kim Sang Sik sở hữu bộ ba tấn công “nguyên tử” gốc Brazil gồm Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc cho các chiến dịch quan trọng sắp tới.

Thông tin này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cổ động viên Đông Nam Á. Trong khi một số người chế giễu Việt Nam đang đi theo xu hướng “nhập tịch hóa” giống Indonesia hay Malaysia, số khác lại cho rằng đây là bước đi tất yếu để nâng tầm vị thế bóng đá khu vực.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định với kinh nghiệm lâu năm và sự am hiểu văn hóa bản địa, Tài Lộc sẽ là “vũ khí” lợi hại giúp tuyển Việt Nam gia tăng đáng kể sức mạnh sáng tạo và tính đột biến.

Arsenal cầm chân Atletico Madrid, nắm lợi thế lớn tại bán kết Champions League

Rạng sáng 30/4, Arsenal đã có trận hòa kịch tính 1-1 trên sân của Atletico Madrid trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League.

Saka tranh bóng quyết liệt với Cardoso (Ảnh: Getty).

Tiền đạo Viktor Gyokeres mở tỷ số cho “Pháo thủ” trên chấm phạt đền ở hiệp một, trước khi Julian Alvarez gỡ hòa cho đội chủ nhà cũng từ một tình huống thổi phạt đền trong hiệp hai. Sự xuất sắc của thủ thành David Raya cùng một chút may mắn khi xà ngang từ chối bàn thắng của Griezmann đã giúp đại diện nước Anh đứng vững.

Kết quả này giúp Arsenal nối dài chuỗi 13 trận bất bại tại đấu trường châu lục mùa này. Nắm giữ lợi thế bàn thắng sân khách, thầy trò HLV Mikel Arteta đang tràn đầy tự tin trước màn tái đấu quyết định tại sân nhà Emirates để hướng tới tấm vé vào chung kết.

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr tiến gần ngôi vương Saudi Pro League

Rạng sáng 30/4, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 76, giúp Al Nassr đánh bại Al Ahli 2-0 tại vòng 30.

Ronaldo toả sáng.

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi VAR từ chối bàn thắng của đối thủ trước khi Kingsley Coman ấn định tỷ số ở phút 90. Pha lập công này đánh dấu bàn thắng thứ 970 trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Với 79 điểm hiện có, Al Nassr đã nới rộng khoảng cách với Al Hilal lên thành 8 điểm (đá nhiều hơn một trận). Ronaldo cùng đồng đội đang đứng trước cơ hội lịch sử để đăng quang ngôi vô địch vào ngày 13/5 tới nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này trong các vòng đấu cuối.

PSG mất Hakimi cho lượt về Champions League

Niềm vui sau chiến thắng kịch tính 5-4của PSGtrước Bayern Munich không trọn vẹn khi hậu vệ trụ cột Achraf Hakimi dính chấn thương rách cơ gân kheo. Theo xác nhận từ đội ngũ y tế, ngôi sao người Morocco sẽ chắc chắn vắng mặt trong trận bán kết lượt về Champions League vào ngày 7/5 tới.

Mất Hakimi, PSG lấy gì để ngăn cản Diaz?

Việc thiếu vắng Hakimi là bài toán hóc búa cho HLV Luis Enrique, bởi anh không chỉ là chốt chặn hành lang phải mà còn là mũi khoan quan trọng trong các đợt phản công. Mất đi tốc độ của Hakimi, PSG dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiềm tỏa những ngòi nổ nguy hiểm như Luis Diaz hay Olise bên phía “Hùm xám” tại Allianz Arena.

