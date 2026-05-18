Sự cố tranh đá phạt đền giữa Đình Bắc và Alan; Dembele chấn thương trước thềm chung kết Cúp C1

Công an Hà Nội đoạt ngôi vương, HAGL và PVF-CAND lún sâu vào khủng hoảng; Tottenham sáng cửa trụ hạng, Man City hồi sinh mạnh mẽ; Lời cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam sau hành trình của U17... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (18/5).

Công an Hà Nội đoạt ngôi vương, HAGL và PVF-CAND lún sâu vào khủng hoảng

Vòng 23 V.League diễn ra với những kết quả mang tính bước ngoặt cho cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Đánh bại Thanh Hóa 2-0 nhờ các pha lập công cuối trận của Alan và Alves, CLB Công an Hà Nội chính thức đăng quang ngôi vương mùa giải 2025/2026 sớm 3 vòng đấu khi nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên 11 điểm.

Alan (thứ hai từ trái qua) ghi bàn đưa CLB CAHN chính thức vô địch V.League mùa này.

Ở nhóm dưới, HAGL lún sâu vào khủng hoảng khi để thua Hà Tĩnh 0-2 ngay tại Pleiku sau tình huống thổi phạt đền bằng VAR gây tranh cãi nhưng chính xác của trọng tài.

Gia Bảo tranh bóng cùng CLB Hà Tĩnh trong trận HAGL thua 0-2.

Trong khi đó, CLB Hà Nội thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng đậm 4-0 trước PVF-CAND để áp sát top 3. Thất bại nặng nề này cũng chính thức đẩy PVF-CAND xuống vị trí bét bảng, khiến cuộc chiến trụ hạng với Đà Nẵng ở 3 vòng cuối trở nên nghẹt thở.

Sự cố tranh đá phạt đền giữa Đình Bắc và Alan tại vòng 23 V.League

Trong trận thắng 2-0 trước Thanh Hóa tối 17/5, CLB Công an Hà Nội đã để lại điểm nhấn hy hữu với màn tranh giành đá phạt đền giữa Nguyễn Đình Bắc và Alan Grafite ở phút 83.

Alan và Đình Bắc bất ngờ tranh giành suất đá phạt đền. (Ảnh: Quyết Thắng).

Do Đình Bắc khao khát nối dài chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp, còn Alan muốn củng cố vị trí Vua phá lưới, hai cầu thủ đã có tranh chấp nảy lửa khiến đồng đội phải can ngăn. Sau khi được nhường quyền sút phạt, Alan đã dứt điểm thành công mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau khi chứng kiến đồng đội ghi bàn, chính Đình Bắc là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy Alan để ăn mừng. (Ảnh: Quyết Thắng).

Đáng chú ý, chính Đình Bắc là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy ngoại binh này ăn mừng, xóa tan mọi hiềm khích để cùng CLB chính thức đăng quang ngôi vô địch.

Lời cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam sau hành trình của U17

Dù tạo tiếng vang lớn khi vô địch Đông Nam Á và giành vé dự World Cup U17 2026, thất bại 0-3 trước U17 Úc tại tứ kết châu Á đã kéo bóng đá Việt Nam (BĐVN) trở lại thực tế. Trận thua cho thấy khoảng cách trình độ còn rất xa so với các nền bóng đá lớn, đồng thời là lời cảnh tỉnh về cách bài toán phát triển tài năng trẻ.

Các cầu thủ U17 Việt Nam (trái) cần có sự đầu tư phù hợp để trở thành chuyên nghiệp trong tương lai. (Ảnh: AFC)

Lịch sử lứa cầu thủ sinh năm 2000 chứng minh nhiều ngôi sao trẻ từng tỏa sáng nhưng sớm lụi tàn ở tuổi 17 - 22 do thiếu cơ hội cọ xát tại V.League. Nhìn từ tấm vé dự World Cup 2026 của Uzbekistan, BĐVN cần ngừng tung hô và lập tức đưa lứa U17 vào môi trường chuyên nghiệp khốc liệt để tránh kịch bản “mãi không lớn”.

PSG lo sốt vó vì chấn thương của Dembele trước chung kết Champions League

HLV Luis Enrique đang đứng ngồi không yên khi ngôi sao số một Ousmane Dembele dính chấn thương và phải rời sân từ phút 28 trong trận derby Paris. Tiền đạo người Pháp hiện là đầu tàu của PSG với 10 bàn tại Ligue 1 và đặc biệt bùng nổ ở Champions League khi ghi tới 6 bàn tại vòng knock-out, giúp đội nhà tiến vào chung kết.

Dembele bị đau ở trận PSG thua Paris FC - Ảnh: Sky Sports

Thông tin này mang lại lợi thế lớn cho Arsenal trước trận chung kết lịch sử vào ngày 30/5 tới. Sự vắng mặt hoặc suy giảm thể lực của Dembele sẽ khiến hàng công PSG mất đi vũ khí đột biến nguy hiểm nhất, mở ra cơ hội lớn cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta.

HLV Carrick hé lộ kế hoạch nâng tầm Man Utd sau khi giành vé Champions League

Sau khi cùng Man Utd cán đích ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh, HLV Michael Carrick khẳng định đội bóng cần tiếp tục nâng cấp đội hình để hướng tới những nấc thang cao hơn vào mùa tới. Nhà cầm quân 44 tuổi bày tỏ sự lạc quan về khả năng tiến bộ của các tân binh như Sesko, Cunha, Mbeumo, đồng thời ca ngợi mùa giải xuất sắc của đội trưởng Bruno Fernandes.

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd thắng Nottingham Forest 3-2 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester ngày 17/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Dù truyền thông đưa tin đồng sở hữu Jim Ratcliffe đã thông qua hợp đồng dài hạn 2 năm, Carrick vẫn giữ thái độ kín tiếng về tương lai. Ông cũng dành nhiều lời tri ân đến người hâm mộ tại Old Trafford sau chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tối 17/5.

Tottenham sáng cửa trụ hạng, Man City hồi sinh mạnh mẽ

Vòng 37 Ngoại hạng Anh chứng kiến những bước ngoặt lớn ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Thất bại 1-3 trước Newcastle đã đẩy West Ham của HLV Nuno Santo lún sâu ở vị trí thứ 18 với chỉ 6,2% cơ hội trụ hạng.

Các cầu thủ West Ham thất vọng sau trận thua Newcastle 1-3 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 17/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Kết quả này giúp Tottenham mở toang cánh cửa ở lại giải đấu khi chỉ cần giành thêm 2 điểm trong 2 trận còn lại, thậm chí sẽ chắc suất trụ hạng nếu thắng Chelsea vào ngày 19/5.

Trong khi đó, Man City đã đập tan mọi hoài nghi bằng sự hồi sinh ngoạn mục. Sau khi vô địch League Cup, bàn thắng duy nhất của Semenyo giúp họ hạ Chelsea 1-0 để ẵm tiếp cúp FA.

Man City hướng tới mùa giải lịch sử trước khi chia tay một thế hệ vàng. (Ảnh: FA)

Cú đúp danh hiệu quốc nội này tiếp thêm sự tự tin tối đa cho thầy trò Pep Guardiola sẵn sàng bứt tốc, lật đổ Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League.

HS