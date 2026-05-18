Quách Thị Lan giành HCV tại Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh 2026

Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa giành 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ) tại Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh năm 2026 vừa kết thúc ngày 18/5.

Quách Thị Lan (áo đỏ) và Quách Ngọc Minh (thứ hai từ trái sang) giành 3 huy chương cho Điền kinh Thanh Hóa. (Ảnh: Đức Huỳnh).

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Điền kinh TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến 18/5 tại sân vận động Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Ở nội dung 400m rào nữ, vận động viên Quách Thị Lan tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi xuất sắc giành HCV cho đội tuyển Thanh Hóa. Ngoài ra, nữ tuyển thủ quê Ngọc Lặc còn giành thêm HCB ở nội dung 400m nữ.

Quách Ngọc Minh (số 661) là tài năng trẻ nổi bật của Điền kinh Thanh Hoá. (Ảnh: Đức Huỳnh)

Quách Thị Lan khẳng định vị thế ở nội dung 400m rào.

Trong khi đó, vận động viên Quách Ngọc Minh mang về HCĐ ở nội dung 400m rào nam.

Kết thúc giải, đoàn Công an Nhân dân giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 7 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ; đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ nhì; đoàn Hà Tĩnh đứng thứ ba toàn đoàn.

Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ nhiều vận động viên mạnh của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đây cũng là dịp để các tuyển thủ kiểm tra chuyên môn, chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2026.

Theo kế hoạch, Điền kinh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham dự Giải vô địch trẻ quốc gia các nhóm tuổi U18, U16, U14, U12 diễn ra từ ngày 20 đến 30/6 tại Thái Nguyên. Cuối năm, các vận động viên chủ lực của đội tuyển sẽ tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Năm 2026 được xem là năm quan trọng của điền kinh Thanh Hóa cũng như điền kinh Việt Nam khi hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại ASIAD và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Hoàng Sơn