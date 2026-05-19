Pep Guardiola quyết định rời Man City; CAHN vô địch V.League tuyệt đối, hướng tầm nhìn ra sân chơi châu Á

U17 Việt Nam rạng rỡ về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup; Jose Mourinho đạt thỏa thuận tái xuất Real Madrid sau 13 năm; Arsenal hạ Burnley, hơn Man City 5 điểm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/5).

CAHN vô địch V.League tuyệt đối, hướng tầm nhìn ra sân chơi châu Á

Sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức lên ngôi vô địch V.League 2025/26 sớm 3 vòng đấu. Đoàn quân của HLV Mano Polking thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi sở hữu hàng công mạnh nhất (55 bàn) và hàng thủ vững chắc nhất giải (thủng lưới 19 bàn). Trong 3 vòng cuối, đội bóng ngành công an quyết tâm phá kỷ lục 64 điểm của CLB Hà Nội thiết lập năm 2018.

CAHN lên ngôi vô địch V.League trước 3 vòng đấu - Ảnh: Minh Tuấn

Đăng quang thuyết phục bằng triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, HLV Polking khẳng định công lao lớn nhất thuộc về các cầu thủ. Chiến lược gia người Đức cũng bày tỏ tham vọng xây dựng kế hoạch dài hạn để đưa CAHN tiến xa tại đấu trường AFC Champions League mùa tới.

U17 Việt Nam rạng rỡ về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup

Chiều 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại sân bay Nội Bài sau chiến dịch châu Á lịch sử. Chia sẻ khi trở về, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào vô bờ bến khi các học trò hoàn thành cả hai mục tiêu lớn là vô địch Đông Nam Á và đoạt vé đi World Cup 2026 nhờ sự kỷ luật, đoàn kết.

HLV Cristiano Roland mang tới thành công cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân người Brazil cho biết ông sẽ lập tức quay lại công việc đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội. HLV Roland cũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho VCK World Cup diễn ra vào tháng 11 tại Qatar, U17 Việt Nam cần thêm nhiều thời gian tập trung để nâng cấp sức mạnh và bản lĩnh trận mạc.

Jose Mourinho đạt thỏa thuận tái xuất Real Madrid sau 13 năm

Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận HLV Jose Mourinho đã đạt “thỏa thuận miệng” trở lại dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn. Sau mùa giải bất bại nhưng chỉ về thứ ba cùng Benfica, “Người đặc biệt” quyết định tái xuất Bernabeu để thay thế Alvaro Arbeloa, nhằm dẹp loạn phòng thay đồ vốn đang mất kiểm soát nghiêm trọng.

Jose Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid trong 2 năm tiếp theo.

Chủ tịch Florentino Perez kỳ vọng cái uy của Mourinho sẽ giúp phục hưng Real Madrid sau hai mùa giải trắng tay. Mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của ông là chiêu mộ học trò cũ Marcus Rashford từ Barcelona nhằm lật đổ sự thống trị của đại kình địch tại La Liga.

Arsenal hạ Burnley, hơn Man City 5 điểm

Rạng sáng 19/5, Arsenal đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 Premier League nhờ pha lập công duy nhất của Kai Havertz ở phút 36. Suốt trận đấu, “Pháo thủ” áp đảo hoàn toàn thế trận và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm từ sự bùng nổ của Trossard, Saka hay Eze.

Arsenal có cơ hội vô địch trước vòng hạ màn Premier League mùa này.

Trận thắng này giúp thầy trò HLV Mikel Arteta giữ vững ngôi đầu và tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 5 điểm. Arsenal hiện nắm quyền tự quyết trước vòng hạ màn và sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu nếu Man City sẩy chân trước Bournemouth vào ngày 20/5.

Pep Guardiola quyết định rời Man City

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận HLV Pep Guardiola sẽ rời Man City vào cuối mùa giải này, khép lại kỷ nguyên hoàng kim với 6 chức vô địch Premier League và 1 danh hiệu Champions League.

Guardiola quyết định chia tay Man City.

Dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn quyết định ra đi trong bối cảnh Man City sa sút phong độ và đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm tài chính.

The Athletic khẳng định ban lãnh đạo "The Citizens" đã chọn HLV Enzo Maresca – cựu trợ lý của Pep – làm người kế nhiệm để chèo lái CLB bước vào một chương mới đầy thử thách.

