Gấp rút xây dựng dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Muỗng, xã Trung Hạ

Bản Muỗng, trước kia thuộc xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn (cũ) nay là xã Trung Hạ. Bản nằm trên sườn đồi đất cao, dọc hai bên là suối và sông Lò. Đây là nơi sinh sống của 43 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.

Nhà thầu khắc phục khó khăn, huy động phương tiện khẩn trương thi công các hạng mục dự án.

Sau cơn bão số 3 và số 4 (năm 2024), nhiều khu vực trong bản Muỗng đã xuất hiện các vết nứt lớn, một số vị trí bị sụt lún đất dọc theo vết nứt sâu từ 20 - 50cm, xuất hiện mạch nước ngầm chảy trong thân đồi ra phía sông Lò. Thời gian gần đây diễn biến sạt lở, sụt lún đất vẫn có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, đặc biệt là khi có mưa lớn xảy ra. Đã xuất hiện thêm các vết nứt mới ở gầm nhà, sân, tường nhà, tường rào, đường giao thông... gây nguy cơ sạt lở đất rất cao, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân trong bản.

Tháng 9/2024, xã Trung Xuân (cũ) đã huy động nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn trương làm các lán tạm tại bản Phụn để một số hộ dân ở bản Muỗng bị ảnh hưởng của hiện tượng sụt lún đến sinh sống tạm thời. Tuy nhiên cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, bởi đa số là hộ nghèo, cận nghèo. Ngày 4/10/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về tình trạng sụt lún đất, nứt khu dân cư bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Quyết định 3978/QĐ-UBND).

Để giúp người dân có nơi ở mới an toàn, yên tâm phát triển sản xuất, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Muỗng, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn (cũ), nay là xã Trung Hạ đã được triển khai thi công từ tháng 8/2025. Mục tiêu của dự án là từng bước ổn định đời sống cho Nhân dân do ảnh hưởng của mưa lũ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, XDNTM trên địa bàn.

Ông Hà Văn Thịm - một trong những hộ dân sinh sống tại bản Muỗng bị ảnh hưởng của tình trạng sụt lún đất, chia sẻ với chúng tôi: "Bao nhiêu năm làm ăn vất vả, dành dụm mới làm được căn nhà kiên cố để sinh sống. Do ảnh hưởng thiên tai, gia đình phải dời đến nơi ở tạm, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và các thành viên trong gia đình, gia đình tôi đã quyết định di dời đến nơi ở tạm tại bản Phụn. Do sinh sống trong căn lán dựng tạm bợ, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì rét buốt ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tôi mong dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ gia đình tôi và các hộ dân trong bản Muỗng được chuyển đến nơi ở mới an toàn, tập trung phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống".

Các tháng vừa qua, xã Trung Hạ đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn, chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các hạng mục dự án. Ông Lê Thế Anh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Phượng Tuấn, cho biết: “Với khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành một số hạng mục trong thời gian ngắn, đảm bảo phòng, chống lụt bão năm 2025 và đáp ứng yêu cầu đưa người dân đến tái định cư trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tháng vừa qua, công ty đã huy động xe máy chuyên dùng; bố trí nhân lực và tập kết vật liệu lên công trường, triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Quá trình thi công chủ động khắc phục khó khăn như thời tiết khu vực dự án mưa nhiều, đường giao thông bị ngập nước, sạt lở ảnh hưởng đến vận chuyển vật liệu vào công trường; một số vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, nền đất yếu do khu vực xây dựng sạt lở nhiều... Đến nay, công ty đã cơ bản hoàn thành san đắp nền; đang tập trung gấp rút thi công hệ thống đường giao thông; công trình điện, hệ thống cấp nước,... nên tiến độ, kỹ thuật bảo đảm.

UBND xã Trung Hạ đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo nhà thầu khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực lên công trường, tranh thủ thời điểm thuận lợi tổ chức thi công đồng bộ các phần việc của dự án; giám sát kỹ thuật, chất lượng các hạng mục thi công. Đồng thời cùng với nhà thầu giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đến cuối tháng 12/2025, cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng diện tích thực hiện khoảng 2,79ha.

“Xã Trung Hạ xác định việc đầu tư khu tái định cư cho bà con bản Muỗng là việc làm rất cấp bách. Do vậy, ngay sau khi thành lập xã mới (trên cơ sở sáp nhập các xã: Trung Hạ, Trung Xuân, Trung Tiến), UBND xã Trung Hạ đã khẩn trương thực hiện việc đầu tư xây dựng khu tái định cư này. Đây cũng là công trình được xã chọn khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Hạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Xã đã và đang phối hợp với các cấp, các ngành chức năng và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng dự án vào cuối tháng 12/2025 để đảm bảo sắp xếp ổn định cho 43 hộ dân bản Muỗng vào khu tái định cư trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hạ cho biết.

Bài và ảnh: Xuân Anh