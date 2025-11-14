Gấp rút hoàn thiện sơ đồ đóng xuất tuyến 3 sau TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn

Vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các bên liên quan đã có chương trình làm việc về nội dung hoàn thiện sơ đồ đóng xuất tuyến 3 sau Trạm biến áp (TBA) 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn theo quy hoạch lưới điện Quốc gia, liên quan đến phương án chuyển đấu nối các TBA 110kV: Ferocrom, Xi măng Nghi Sơn, trạm nghiền Long Sơn vào hệ thống xuất tuyến 3 của dự án.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án Lưới điện (BA1), Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3), Công ty TNHH LIONAS METALS, Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty Xi măng Long Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đại diện các Ban Quản lý dự án cho biết: Đến nay, khối lượng thi công chính của tuyến đường dây xuất tuyến 3 thuộc dự án xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn đã cơ bản hoàn tất. Hiện các bên đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kỹ thuật để chuyển đấu nối 3 trạm 110kV Ferocrom, Xi măng Nghi Sơn, trạm nghiền Long Sơn về TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn.

Để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống, BA1 đề nghị Ferocrom và Xi măng Nghi Sơn đầu tư, lắp đặt đầy đủ hệ thống rơle bảo vệ, kênh truyền tín hiệu, thiết bị phối hợp bảo vệ và liên kết điều khiển, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Đồng thời, cần sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý để tạo điều kiện cho việc cắt điện, đấu nối và chuyển nguồn cấp điện cho 3 TBA 110 kV của khách hàng sang nguồn từ TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn, dự kiến thực hiện trong khoảng từ ngày 25 đến 30/11/2025.

Ông Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho 3 công ty, sau khi dự án hoàn thành sẽ thực hiện cấp điện từ 2 nguồn, giảm bán kính cấp điện và đảm bảo chất lượng điện tốt nhất. Việc chuyển đấu nối 3 TBA về TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn theo quy hoạch điện lực Quốc gia là hạng mục kỹ thuật rất quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, liên tục, sự vào cuộc nhanh chóng giữa các đơn vị cũng như BA1 và Công ty Điện lực Thanh Hoá nhằm bảo đảm an toàn, đồng bộ và sẵn sàng vận hành hệ thống trong tháng 12/2025.

Đại diện các Công ty ghi nhận và thống nhất sẽ thực hiện các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1), Công ty Điện lực Thanh Hoá hỗ trợ, đồng hành trong công tác kỹ thuật, nghiệm thu và hợp lực cùng làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc để hoàn thành sớm các nội dung công việc.

Đại diện các bên trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc các bên cùng đi đến thống nhất: Các công ty khẩn trương hoàn thiện kỹ thuật, lựa chọn chủng loại thiết bị và phối hợp với BA1, BA3 trong công tác kiểm tra đồng bộ hệ thống; Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng Ban Quản lý dự án Lưới điện phối hợp giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm tiến độ chuyển đấu nối trong khung thời gian đã thống nhất. Toàn bộ công tác cắt điện, đấu nối, chỉnh định rơle, kiểm tra liên động và vận hành thử sẽ được triển khai theo đúng quy trình điều độ và quy chuẩn kỹ thuật ngành điện.

Việc hoàn thiện sơ đồ đóng xuất tuyến 3 sau TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn không chỉ góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho khách hàng công nghiệp trọng điểm Khu kinh tế Nghi Sơn, mà còn nâng cao năng lực truyền tải và tối ưu vận hành lưới điện khu vực Nam Thanh Hóa, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ gắn với quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền