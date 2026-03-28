G7 kêu gọi chấm dứt tấn công dân thường trong xung đột Iran

Ngày 27/3, các Ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong bối cảnh xung đột tại Iran tiếp tục leo thang.

Các bộ trưởng ngoại giao G7 yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào thường dân trong cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được thông qua tại cuộc họp ở Pháp nhấn mạnh không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc cố ý nhắm vào thường dân hay các cơ sở ngoại giao, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp viện trợ nhân đạo và giảm thiểu tác động của chiến sự đối với khu vực.

Các nước G7 cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, phân bón và thương mại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời tái khẳng định cần đảm bảo tự do hàng hải an toàn tại eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington vẫn chưa nhận được phản hồi từ Iran về đề xuất đàm phán, song các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra sớm. Ông nhận định, chiến dịch quân sự của Mỹ đang “đúng hoặc vượt tiến độ” và có thể kết thúc trong vài tuần mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn, dù Mỹ vẫn tăng cường hiện diện quân sự để đảm bảo linh hoạt trước các tình huống phát sinh. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cũng bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran có thể diễn ra ngay trong tuần, coi đây là tín hiệu tích cực khi hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn được duy trì.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kịch liệt lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nhiều cơ sở hạt nhân và hạ tầng của nước này, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải “trả giá đắt”. Theo phía Iran, các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhà máy uranium, lò phản ứng nước nặng, nhà máy thép và nhà máy điện tại các khu vực như Yazd và Esfahan, gây thương vong cho dân thường. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa ghi nhận mức phóng xạ tăng bất thường sau các vụ tấn công, song kêu gọi kiềm chế để tránh rủi ro hạt nhân.

Iran phóng tên lửa vào Israel trong cuộc xung đột leo thang liên quan đến các vụ tấn công vào địa điểm hạt nhân. Ảnh: NBC News.

Xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đợt tấn công qua lại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố sẽ “tăng cường và mở rộng” các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hơn tại Iran sau khi Tehran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công một căn cứ hải quân quan trọng của Iran tại thành phố Yazd, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch với toàn bộ sức mạnh cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Aljazeera.