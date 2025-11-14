FIFA cấm CLB Thanh Hóa đăng ký cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng; Pháp giành vé dự World Cup

Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức chốt chỉ tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12/2025. Chỉ tiêu được thông qua trong buổi họp ngày 13/11 do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho đại hội.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành khoảng 100 HCV tại SEA Games 33.

Việt Nam sẽ tham dự 47 môn, trong đó nhiều bộ môn được kỳ vọng lớn: điền kinh đặt mục tiêu 12 HCV, hướng đến các nội dung mạnh như 100m và tiếp sức 4x100m; bắn súng kỳ vọng 7 HCV với các tuyển thủ nổi bật như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo sau khi lắng nghe báo cáo từ Cục Thể dục Thể thao. Ảnh: Việt Hùng

Thứ trưởng yêu cầu các bộ môn đẩy nhanh chuẩn bị, tập trung vào hiệu quả huấn luyện, chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe VĐV, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban để đảm bảo tiến độ.

SEA Games 33 diễn ra đúng thời điểm cả nước hướng tới Đại hội Đảng XIV, được xem là cơ hội để ngành Thể thao thi đua lập thành tích và hoàn thành mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII.

FIFA cấm CLB Thanh Hóa đăng ký cầu thủ trong 3 kỳ chuyển nhượng

FIFA vừa ban hành án phạt nặng với CLB Thanh Hóa, cấm đội bóng đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp bắt đầu từ tháng 11. Đây là biện pháp tạm thời nhưng rất nghiêm khắc, khiến Thanh Hóa không thể bổ sung lực lượng trong thời gian dài và đối mặt nguy cơ suy yếu nghiêm trọng.

Igor Silva trong màu áo Thanh Hóa mùa trước (Ảnh: Thanh Hóa FC).

Nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ tranh chấp tài chính với hậu vệ người Brazil Igor Silva, người tố cáo CLB chưa thanh toán đầy đủ sau khi thanh lý hợp đồng. Án phạt được đưa ra trong bối cảnh Thanh Hóa đang gặp khó khăn lớn, bị phong tỏa tài khoản và chậm lương HLV Choi Won Kwon. Đây là lệnh cấm tương tự từng áp dụng với HAGL và chính CLB Thanh Hóa trước đây.

Pháp giành vé dự World Cup, Bồ Đào Nha thua sốc

Vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11 chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý.

Mbappe sẽ dự kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp.

Ở châu Âu, đội tuyển Pháp trở thành đội thứ hai của khu vực giành vé dự World Cup sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ukraine. Mbappe lập cú đúp, Olise và Ekitike góp công vào thắng lợi giúp Les Bleus lần thứ 8 liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Ronaldo vẫn chưa thể chạm tay vào vé World Cup.

Trái ngược niềm vui của Pháp, Bồ Đào Nha nhận thất bại sốc 0-2 trước CH Ireland, bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé. Troy Parrott lập cú đúp trong hiệp một, còn Cristiano Ronaldo bị thẻ đỏ trực tiếp đầu hiệp hai, khiến đội bóng của HLV Martinez hoàn toàn bế tắc. Bồ Đào Nha buộc phải thắng Armenia ở lượt cuối để tự định đoạt số phận.

Haaland cùng đồng đội làm nên lịch sử.

Trong khi đó, Na Uy tiến rất gần kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm khi đánh bại Estonia 4-1. Haaland tỏa sáng với cú đúp, Sorloth lập cú đúp trước đó, giúp Na Uy giữ chắc ngôi đầu bảng với hiệu số vượt trội Italy, gần như chắc suất dự World Cup 2026.

Onana cùng đồng đội gây thất vọng.

Ở châu Phi, Cameroon gây thất vọng lớn khi thua 0-1 trước CH Congo ở bán kết play-off. Bàn thắng phút 90+1 của Mbemba khiến Onana, Mbeumo và đồng đội dừng bước cay đắng. CH Congo sẽ gặp Nigeria ở chung kết play-off để tranh vé dự vòng liên lục địa.

Tin vắn nổi bật: Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam, hai đội phó là Hoàng Đức và Quang Hải. Đội đón tin vui khi Văn Lâm và Hai Long trở lại tập luyện, đủ 23 cầu thủ trước trận gặp Lào. Huỳnh Như ghi siêu phẩm đá phạt ở phút 58, giúp Nữ TP.HCM thắng 1-0 Stallion Laguna trong trận ra quân AFC Champions League nữ. Đội bóng chơi chắc chắn, giữ vững lợi thế và khẳng định vị thế đại diện Việt Nam. Quần đảo Bắc Mariana là đội châu Á duy nhất không được FIFA cho dự vòng loại World Cup 2026 do chưa được công nhận thành viên chính thức. Họ cũng bị loại khỏi vòng play-off Asian Cup 2027, tiếp tục vắng mặt ở các giải lớn. Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận Lionel Messi khó có khả năng trở lại thi đấu cho Barcelona. Dù vừa ghé thăm sân Nou Camp, ngôi sao 38 tuổi được xem không còn phù hợp để tái xuất trong màu áo đội bóng cũ.

