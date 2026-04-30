FED giữ nguyên lãi suất, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5% - 3,75%, lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay và đúng như dự đoán của giới chuyên gia giữa lúc ông Powell sắp hết nhiệm kỳ chủ tịch.

FED giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5% - 3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì tăng trưởng ở mức vừa phải, thị trường lao động ổn định, song rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu. Cơ quan này đặc biệt lưu ý các yếu tố bên ngoài, trong đó có tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông, đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất leo thang.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo vào trưa 29/4, ông Powell xác nhận sẽ ở lại Fed trên cương vị thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) tới đầu năm 2028 đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ tính độc lập của cơ quan này trước các sức ép chính trị. Ông cũng chỉ trích các nỗ lực gây sức ép nhằm buộc Fed hạ lãi suất, khẳng định cơ quan này phải đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế thay vì các yếu tố chính trị.

Ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kế tiếp. Ảnh: FT

Trong khi đó, tại cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục ngày 29/4, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã đồng ý để ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử, thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kế tiếp. Cuộc bỏ phiếu này là rào cản cuối cùng ông Warsh phải vượt qua trước khi toàn thể Thượng viện tiến hành bỏ phiếu chính thức về việc phê chuẩn ông làm nhà lãnh đạo mới của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đa số chuyên gia dự đoán ông Warsh ủng hộ hạ lãi suất trong năm nay.

Vân Bình

Nguồn: Reuters