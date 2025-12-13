FC Sơn Trang vô địch Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 13/12, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao phường Sầm Sơn đã diễn ra trận chung kết, tranh giải ba và lễ bế mạc Giải bóng đá Futsal (trong nhà) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

FC Sơn Trang lên ngôi vô địch sau những trận đấu đầy kịch tính.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp cùng UBND phường Sầm Sơn tổ chức. Đây là là sân chơi truyền thống được tổ chức thường niên dành cho các câu lạc bộ (CLB) bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh, giúp các đội duy trì niềm đam mê bóng đá, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Futsal trong tỉnh.

Đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ.

Giải năm nay có 9 đội bóng, chia thành 3 bảng. Bảng A gồm các đội: FC Family - Thanh niên Sầm Sơn, FC Đề Lĩnh Sầm Sơn, FC Sơn Trang. Bảng B gồm các đội: FC Tuấn Phong, Trung tâm tín chấp - VPBank, FC trẻ Sầm Sơn. FC 36 New, FC The Tigers và FC Beer Club góp mặt ở bảng C.

Trận chung kết Giải vô địch Futsal tỉnh Thanh Hóa năm 2025 giữa FC Sơn Trang và FC trẻ Sầm Sơn đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Với tính chất của một trận chung kết, các cầu thủ hai đội đều chơi chặt chẽ, tuân thủ chiến thuật để không mắc sai lầm, và tạo ra những tình huống phản công sắc bén.

Các cầu thủ FC Sơn Trang và FC trẻ Sầm cống hiến cho khán giả một trận chung kết kịch tính.

Chung cuộc, hai đội kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 3-3 và bước vào loạt đá penalty để phân thắng bại. Đội bóng FC Sơn Trang đã thể hiện tâm lý vững vàng trong loạt “đấu súng” và giành thắng lợi với tỷ số 4 - 3, qua đó chính thức đoạt chức vô địch mùa giải năm nay. Để thua trong loạt đấu súng FC trẻ Sầm Sơn giành ngôi Á quân.

Ở trận tranh hạng Ba, FC 36 New xuất sắc đánh bại FC The Tigers với tỷ số 8 - 6 để giành huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao giải cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải.

FC trẻ Sầm Sơn giành ngôi Á quân.

Giải đấu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với tinh thần đồng đội và sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả. Thành công của giải là tiền đề để Liên đoàn bóng đá tỉnh tiếp tục nhân rộng, đổi mới các hoạt động bóng đá trong thời gian tới.

FC 36 New giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cúp vô địch, huy chương và phần thưởng cho các đội bóng xuất sắc nhất; trao phần thưởng cho đội đạt giải phong cách. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải, tổ trọng tài xuất sắc nhất giải.

Anh Tuân