Farnborough 2026: Công nghệ không người lái định hình tương lai tác chiến trên không

Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026 tại hạt Hampshire, Vương quốc Anh đang cho thấy xu hướng nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng, đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa, đặc biệt là các hệ thống tác chiến không người lái, nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại.

Máy bay tác chiến hiệp đồng không người lái MQ-28 Ghost Bat của hãng Boeing được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026 ở Vương quốc Anh. Ảnh: Breaking Defense.

Tại triển lãm, hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Boeing và General Atomics thu hút sự chú ý khi giới thiệu các nền tảng máy bay chiến đấu không người lái thế hệ mới. Đây là những hệ thống được thiết kế để phối hợp tác chiến với máy bay chiến đấu có người lái, mở rộng khả năng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho phi công trên chiến trường.

Điểm nhấn tại gian trưng bày của Boeing là mẫu máy bay không người lái MQ-28 Ghost Bat. Được xem là một loại “máy bay tác chiến hiệp đồng”, MQ-28 có thể hoạt động song song với các tiêm kích, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như trinh sát, giám sát, tác chiến điện tử và yểm trợ chiến đấu. Theo các chuyên gia, trong tương lai, mỗi máy bay chiến đấu có thể được triển khai cùng nhiều máy bay không người lái loại này, qua đó tăng đáng kể hỏa lực và hiệu quả tác chiến.

Đáng chú ý, MQ-28 tại triển lãm được trưng bày cùng tên lửa không đối không tầm xa Meteor do châu Âu phát triển. Việc kết hợp giữa nền tảng không người lái của Mỹ và hệ thống tên lửa châu Âu được xem là minh chứng cho xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây trong phát triển các hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Theo giới quan sát, các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã làm gia tăng nhu cầu đối với các hệ thống phòng không, tên lửa, máy bay không người lái và công nghệ chống UAV. Trong bối cảnh đó, các tập đoàn quốc phòng Mỹ đang đẩy mạnh mở rộng hiện diện tại châu Âu thông qua các hợp đồng lớn và quan hệ đối tác chiến lược, qua đó hướng tới vai trò trung tâm trong tiến trình hiện đại hóa quốc phòng của khu vực.

Farnborough 2026 diễn ra từ ngày 20-24/7, quy tụ khoảng 1.600 doanh nghiệp. Ảnh: Ain online.

Được biết, Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026 diễn ra trong 5 ngày, (từ ngày 20-24/7), quy tụ khoảng 1.600 doanh nghiệp. Đây là sự kiện được tổ chức hai năm một lần và là một trong những triển lãm hàng không, vũ trụ và quốc phòng lớn nhất thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion.