EVNNPC khai giảng Khóa đào tạo Giảng viên nội bộ năm 2025 tại Thanh Hóa

Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức khai giảng Khóa đào tạo Giảng viên nội bộ năm 2025. Đây là một trong những chương trình trọng điểm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của EVNNPC, hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ nòng cốt là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa có khả năng lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm và văn hóa an toàn trong toàn Tổng công ty.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp đào tạo đội ngũ giảng viên nội bộ năm 2025 của EVNNPC.

Khóa đào tạo diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025 với 22 lớp, quy tụ gần 1.000 học viên đến từ một số Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc EVNNPC. Đây là lực lượng được lựa chọn kỹ càng, đại diện cho các lĩnh vực chuyên môn khác nhau của ngành điện. Điểm nổi bật của khóa học không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở nội dung đào tạo đa dạng, phong phú, được thiết kế theo hướng kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và kỹ năng sư phạm.

Trong suốt quá trình học tập, các học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về: Nghiệp vụ sư phạm, giảng dạy; đào tạo chuyên môn về an toàn điện từ bậc 1 đến bậc 5, giúp nhận diện nguy cơ, nắm vững biện pháp kỹ thuật, quy trình thao tác và xử lý sự cố trong nhiều tình huống khác nhau. Các chuyên đề nghề nghiệp được triển khai trải rộng từ công tác vận hành trạm điện, xây dựng điện, sửa chữa đường dây, sửa chữa thiết bị điện cho tới nghiệp vụ điều độ viên. Bên cạnh đó, học viên còn được tiếp cận những nội dung quan trọng về văn hóa an toàn lao động và văn hóa doanh nghiệp EVNNPC, yếu tố nền tảng để hình thành thói quen làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác trong mọi công việc.

Sự kiện này càng có ý nghĩa khi nhận được sự phối hợp, đồng hành của nhiều đơn vị: Ban Tổ chức & Nhân sự, Ban An toàn EVNNPC, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) và Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB). Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kỹ thuật, các chuyên gia, giảng viên tham gia chương trình còn truyền tải những giá trị nền tảng của Văn hóa an toàn EVN, được cụ thể hóa qua bốn chuẩn mực: Tuân thủ – Chuyên nghiệp – Trung thực – Văn minh. Với khẩu hiệu “An toàn để phát triển bền vững” được khẳng định như kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành điện, đồng thời cũng là tinh thần xuyên suốt của khóa học năm nay.

Ông Hoàng Đức Hậu – Phó Giám đốc PC Thanh Hóa phát biểu khai mạc khóa học.

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, ông Hoàng Đức Hậu - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), nhấn mạnh: Khóa đào tạo này không chỉ là dịp để trau dồi kiến thức mà còn là cơ hội để lan tỏa văn hóa học tập, tinh thần đổi mới và đặc biệt là giá trị cốt lõi an toàn trong mọi hoạt động của ngành điện. Do đó, các học viên tham gia với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và cởi mở, sẵn sàng trao đổi, phản biện, chia sẻ để cùng nhau tìm ra những giải pháp tối ưu trong công việc. Tin tưởng mỗi học viên sau khóa học không chỉ tự tin đứng lớp mà còn trở thành hạt nhân lan tỏa văn hóa an toàn và tinh thần đổi mới tại đơn vị mình.

Quá trình diễn ra khóa đào tạo, nhiều hoạt động thực hành, thảo luận nhóm, xử lý tình huống và làm bài tập đánh giá. Qua đó, học viên không chỉ được củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng giảng dạy, kỹ năng sư phạm, chuẩn bị hành trang để trở thành những giảng viên nội bộ thực thụ. Chính sự kết hợp này giúp cho chương trình trở nên sinh động, thực tiễn, tạo cơ hội để học viên vừa học, vừa trải nghiệm, vừa chia sẻ kiến thức với nhau.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Thanh Hương, Giảng viên cao cấp Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội lên lớp cho các học viên tại khóa đào tạo.

Khóa đào tạo Giảng viên nội bộ năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo nên bước chuyển mình quan trọng trong công tác phát triển nguồn nhân lực của EVNNPC. Với đội ngũ giảng viên nội bộ ngày càng chất lượng, EVNNPC không chỉ nâng cao hiệu quả đào tạo tại chỗ mà còn tạo dựng được môi trường học tập liên tục, bền vững. Từ đó, mỗi cán bộ, công nhân viên sẽ có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực và gắn bó hơn với văn hóa doanh nghiệp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của đơn vị đăng cai và sự nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên, chuyên gia, hứa hẹn khóa học chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Quan trọng hơn, thành công ấy sẽ không chỉ dừng lại ở những ngày học tập tại Thanh Hóa, mà sẽ được lan tỏa về từng đơn vị, từng công trường, từng ca trực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố môi trường làm việc an toàn và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của EVNNPC.

Hùng Mạnh (CTV)