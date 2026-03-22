EU xem xét điều chỉnh cơ chế định giá carbon, dự kiến rà soát giữa năm 2026

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch điều chỉnh cơ chế định giá carbon – một trụ cột trong chính sách khí hậu của khối – trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao và áp lực gia tăng từ các quốc gia thành viên cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ủy ban châu Âu dự kiến tiến hành rà soát Hệ thống giao dịch phát thải EU (ETS) vào giữa năm 2026. Ảnh: AP

Trọng tâm của kế hoạch là việc Ủy ban châu Âu dự kiến tiến hành rà soát Hệ thống giao dịch phát thải EU (ETS) vào giữa năm 2026. Động thái này nhằm kiểm soát biến động giá carbon và hạn chế tác động lan tỏa tới chi phí điện năng trên toàn khối.

Trong quá trình đánh giá, một số biện pháp đang được cân nhắc, bao gồm tăng nguồn cung giấy phép phát thải thông qua cơ chế dự trữ ổn định thị trường, điều chỉnh lộ trình cắt giảm hạn ngạch miễn phí và mở rộng hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chịu tác động mạnh từ chi phí năng lượng.

Áp lực cải cách gia tăng khi nhiều quốc gia thành viên như Ba Lan, Italy và Hungary cho rằng giá carbon cao đang góp phần đẩy giá điện tăng, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các nước này đề xuất xem xét kéo dài hoặc duy trì cơ chế cấp hạn ngạch miễn phí cho các ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Ở chiều ngược lại, một số nước như Tây Ban Nha cảnh báo việc nới lỏng quá mức hoặc điều chỉnh thiếu kiểm soát có thể làm suy yếu mục tiêu giảm phát thải và tiến trình đầu tư xanh của EU trong dài hạn.

Hệ thống giao dịch phát thải EU (ETS) yêu cầu doanh nghiệp phải mua quyền phát thải CO2, qua đó tạo động lực cắt giảm khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Ảnh: AP

Được triển khai từ năm 2005, Hệ thống giao dịch phát thải EU (ETS) yêu cầu doanh nghiệp phải mua quyền phát thải CO2, qua đó tạo động lực cắt giảm khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Theo giới phân tích, EU hiện đang tìm cách cân bằng giữa mục tiêu duy trì cam kết chuyển đổi xanh dài hạn và giảm áp lực chi phí năng lượng trong ngắn hạn.

Quyết định cuối cùng về cải cách cơ chế định giá carbon của EU dự kiến sẽ được định hình sau quá trình thương lượng giữa các quốc gia thành viên trong thời gian tới, với các mốc thảo luận quan trọng tập trung trong năm 2026.

Vân Bình

Nguồn: AP, Reuters