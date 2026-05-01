EU: Việc triển khai quân tại châu Âu phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ

Ngày 30/4, Liên minh châu Âu (EU) khẳng định việc Mỹ duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu không chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho khu vực mà còn phục vụ lợi ích chiến lược toàn cầu của Washington, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng cắt giảm quân số đồn trú tại Đức.

Mỹ triển khai quân đến Châu Âu. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper nhấn mạnh, Mỹ là “đối tác thiết yếu” trong việc bảo đảm an ninh và quốc phòng của châu Âu, đồng thời khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực cũng góp phần hỗ trợ vai trò toàn cầu của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng giữa Washington và một số đồng minh châu Âu trong NATO, sau khi Tổng thống Trump bày tỏ khả năng xem xét lại quy mô lực lượng Mỹ tại Đức, liên quan đến các khác biệt trong cách tiếp cận những vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có tình hình Trung Đông.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Euronews

Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định quan hệ quốc phòng xuyên Đại Tây Dương giữa Berlin và Washington vẫn có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Đức, Mỹ và các đồng minh NATO trên cơ sở lợi ích chung.

Cùng ngày, trả lời báo chí trong chuyến thăm Maroc, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết, nước này “đã sẵn sàng” trước khả năng Mỹ điều chỉnh hoặc cắt giảm lực lượng đồn trú. Ông cho biết, Đức đang tiến hành tham vấn chặt chẽ trong khuôn khổ NATO, trên tinh thần tin cậy và hợp tác, đồng thời chờ đợi quyết định chính thức từ phía Mỹ.

Theo các số liệu hiện có, khoảng 80.000–100.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, tùy thuộc vào hoạt động huấn luyện, tập trận và luân chuyển lực lượng. Đức là địa bàn chiến lược quan trọng, nơi đặt nhiều cơ sở quân sự then chốt của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy châu Âu và châu Phi, cùng căn cứ không quân Ramstein – trung tâm hậu cần và triển khai lực lượng quy mô lớn. Mỹ cũng bố trí vũ khí hạt nhân tại Đức trong khuôn khổ cơ chế răn đe của NATO.

Giới quan sát nhận định, mọi điều chỉnh về hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, nếu xảy ra, sẽ có tác động đáng kể tới cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với các quốc gia châu Âu trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm trong liên minh. Tuy nhiên, hợp tác quân sự xuyên Đại Tây Dương được cho là vẫn duy trì ổn định, phản ánh lợi ích chiến lược lâu dài của các bên.

Minh Phương

Nguồn: Ilkha, The Hindu