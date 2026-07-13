EU thảo luận siết thương mại với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây

Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/7 sẽ thảo luận khả năng áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động thương mại với các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng, trong bối cảnh ngày càng gia tăng sức ép từ một số quốc gia thành viên yêu cầu có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với chính sách định cư của Tel Aviv.

Các biện pháp trừng phạt có mục tiêu của EU đối với những người định cư Israel. Ảnh: Stratfor.

Theo các nhà ngoại giao và quan chức EU, cuộc thảo luận dựa trên một tài liệu mật do Ủy ban châu Âu (EC) soạn thảo, trong đó đưa ra ba phương án gồm: thiết lập cơ chế cấp phép nhập khẩu đối với hàng hóa từ các khu định cư, áp thuế ở mức đủ cao để hạn chế nhập khẩu hoặc cấm hoàn toàn hoạt động thương mại với các khu định cư này.

Trong nhiều năm qua, EU gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra các quyết sách lớn liên quan đến Trung Đông do tồn tại những khác biệt sâu sắc giữa 27 quốc gia thành viên, đặc biệt về xung đột Israel - Palestine. Tuy nhiên, những tháng gần đây, nhiều nước thành viên đã gia tăng sức ép yêu cầu có biện pháp cứng rắn hơn, trong bối cảnh bạo lực của người định cư Israel tại Bờ Tây gia tăng và Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục mở rộng các khu định cư.

Hồi tháng 5, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào bốn tổ chức và ba cá nhân với cáo buộc có liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống đối với người Palestine tại Bờ Tây.

Động thái này cũng diễn ra sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), trong ý kiến tư vấn công bố tháng 7/2024, cho rằng việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine và xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây là trái với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các quốc gia có biện pháp ngăn chặn các hoạt động thương mại hoặc đầu tư góp phần duy trì tình trạng này.

Eu tăng sức ép yêu cầu có biện pháp cứng rắn hơn với Israel về khu định cư Bờ Tây. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Israel bác bỏ quan điểm trên. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar từng chỉ trích nỗ lực của một số chính phủ châu Âu nhằm triển khai ý kiến tư vấn của ICJ là “đáng xấu hổ”. Israel cho rằng Bờ Tây là vùng lãnh thổ đang tranh chấp và khẳng định người Do Thái đã hiện diện tại khu vực này từ hàng nghìn năm.

Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp ngày 13/7 chủ yếu nhằm đánh giá mức độ ủng hộ của các nước thành viên đối với từng phương án, thay vì đưa ra quyết định chính thức. Một số ý kiến cho rằng việc cấm thương mại có thể được thông qua theo cơ chế bỏ phiếu đa số đủ điều kiện, trong khi tài liệu của EC cho rằng biện pháp này có thể cần sự nhất trí của toàn bộ 27 nước thành viên, điều được đánh giá là rất khó đạt được trong bối cảnh hiện nay.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters