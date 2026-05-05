EU thảo luận kín về điều khoản phòng thủ chung

Các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thảo luận kín về việc triển khai điều khoản phòng thủ chung của khối, trong bối cảnh môi trường địa chính trị và an ninh ngày càng phức tạp. Cuộc họp diễn ra ngày 4/5 trong khuôn khổ Ủy ban Chính trị và An ninh - cơ quan cấp đại sứ phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh của EU.

Một số quan chức EU xác nhận đây là cuộc trao đổi mang tính “bảo mật”, tập trung vào việc mô phỏng cách thức phản ứng tập thể của 27 quốc gia thành viên trước nhiều kịch bản, từ các mối đe dọa lai đến các hình thức xung đột truyền thống.

Điều khoản phòng thủ chung của EU, quy định tại Điều 42.7 của Hiệp ước Liên minh châu Âu, nêu rõ nếu một quốc gia thành viên trở thành nạn nhân của hành động vũ trang trên lãnh thổ, các nước còn lại có nghĩa vụ hỗ trợ và trợ giúp.

Một máy bay chiến đấu chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh sau khi bị trúng bom từ máy bay không người lái vào sáng sớm gần Limassol, Síp. Ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP

Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides là một trong những người thúc đẩy làm rõ cơ chế vận hành của điều khoản này, bao gồm cách thức kích hoạt và triển khai trên thực tế. Ông cho rằng cần xây dựng một “kịch bản chi tiết” để xác định quốc gia nào phản ứng trước, nhu cầu hỗ trợ cụ thể ra sao, từ đó hình thành kế hoạch hành động có thể kích hoạt khi cần thiết.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, người nhấn mạnh môi trường địa chính trị đầy thách thức hiện nay đòi hỏi EU phải làm rõ hơn cơ chế phối hợp an ninh.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho biết nội dung thảo luận tập trung vào việc hỗ trợ các quốc gia thành viên và triển khai điều khoản hỗ trợ lẫn nhau, song không tiết lộ chi tiết.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas khẳng định việc kích hoạt điều khoản phòng thủ của EU không mâu thuẫn với Điều 5 của NATO – nguyên tắc phòng thủ tập thể của liên minh này.

Điều khoản phòng thủ chung của EU mới chỉ được kích hoạt một lần, khi Pháp viện dẫn sau các vụ tấn công tại Paris năm 2015. Khi đó, các quốc gia thành viên đã nhất trí hỗ trợ thông qua chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews