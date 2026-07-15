EU tạo bước ngoặt lớn trong tiến trình mở rộng sau hơn hai thập kỷ

Ngày 14/7, bốn quốc gia ứng viên gồm Albania, Montenegro, Moldova và Ukraine đã đạt được những bước tiến quan trọng trong tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

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Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos. Ảnh: Tomorrow’s Affairs.

Các hội nghị liên chính phủ được tổ chức tại Brussels (Bỉ) để chính thức mở hoặc tạm thời đóng các chương mục đàm phán cụ thể, đánh giá là động thái mở rộng quy mô lớn nhất của khối trong hơn hai thập kỷ qua kể từ làn sóng kết nạp năm 2004.

Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos nhận định đây là ngày “Siêu Thứ Ba” đối với tiến trình mở rộng của khối, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 khối đồng thời tổ chức bốn cuộc họp cấp cao về đàm phán gia nhập trong cùng một ngày.

Theo bà Kos, những biến động địa chính trị tại châu Âu, đặc biệt là cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã thúc đẩy EU đẩy nhanh tiến trình kết nạp thành viên mới nhằm tăng cường ổn định và an ninh khu vực. Bà cho rằng, Ukraine đã đạt nhiều tiến bộ kể từ khi nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2022, và việc nước này trở thành thành viên sẽ góp phần định hình cấu trúc an ninh lâu dài của châu Âu.

Tại cuộc họp lần này, Ukraine và Moldova đã chính thức bước vào vòng đàm phán về các chủ đề quan trọng như: đối ngoại, chính sách an ninh - quốc phòng, chính sách thương mại, hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo.

Đối với khu vực Balkan, Albania tiến hành khép lại đàm phán ở các lĩnh vực khoa học và nghiên cứu, giáo dục và văn hóa, cùng quan hệ đối ngoại. Montenegro cũng hoàn tất đàm phán về chính sách cạnh tranh và quy định hải quan, hướng tới mục tiêu gia nhập EU vào năm 2028.

Theo quy định, các quốc gia ứng viên phải hoàn thành đàm phán toàn bộ 35 chương mục chuyên đề bao gồm nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, thuế quan đến thể chế dân chủ trước khi chính thức trở thành thành viên.

Albania, Montenegro, Moldova và Ukraine đạt bước tiến quan trọng trong đàm phán gia nhập EU. Ảnh minh họa.

Giới quan sát nhận định, tiến trình đàm phán của khối ghi nhận tốc độ chuyển biến nhanh hơn sau những thay đổi chính trị gần đây tại Hungary – quốc gia từng nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết để phản đối lộ trình gia nhập của Ukraine và Moldova.

Hiện EU có 9 quốc gia ứng viên chính thức gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia, Gruzia, Moldova, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Kosovo cũng đã nộp đơn xin gia nhập nhưng chưa được trao quy chế ứng viên.

Thanh Giang

Nguồn: AP News.