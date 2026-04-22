EU siết chặt trừng phạt Iran giữa căng thẳng eo biển Hormuz

Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/4 đã nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran liên quan đến những hành vi bị cáo buộc ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu khí toàn cầu.

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas. Ảnh: EEAS - European Union

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết, các ngoại trưởng EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc mở rộng cơ chế trừng phạt, không chỉ đối với các thực thể liên quan mà còn nhằm vào những cá nhân bị cho là chịu trách nhiệm trực tiếp cho các hành vi vi phạm tự do hàng hải.

Bà Kallas nhấn mạnh, EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt sâu rộng với Iran trước đó, và quyết định lần này nhằm tăng cường sức ép để đảm bảo an ninh và ổn định tuyến hàng hải quốc tế. Gói trừng phạt mới dự kiến sẽ được thông qua chính thức tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU vào tháng 5 tới.

Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz gia tăng, sau các diễn biến liên quan đến kiểm soát tuyến hàng hải và các hoạt động quân sự giữa các bên liên quan, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước đó, một số lực lượng tại Iran tuyên bố đã tăng cường kiểm soát khu vực sau các căng thẳng với Mỹ, trong khi phương Tây cáo buộc Tehran gây ảnh hưởng đến an ninh hàng hải tại tuyến đường này.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman, ngày 20 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, Anh và Pháp cũng đang thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, thông qua các cuộc họp với hơn 30 quốc gia để thảo luận phương án triển khai lực lượng và bảo đảm an toàn tuyến vận tải biển chiến lược này.

Trong bối cảnh đó, Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng khi Tehran phản đối việc Washington bắt giữ tàu hàng mang cờ Iran gần khu vực vùng Vịnh, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi Mỹ khẳng định đây là biện pháp thực thi phong tỏa hải quân.

Các chuyên gia cảnh báo nếu tình hình tiếp tục leo thang, eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu có thể trở thành điểm nóng mới, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng và ổn định thị trường quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: CNN, J Post