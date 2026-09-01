EU sẽ tăng cường quản lý đối với ChatGPT và 2 nền tảng dịch vụ khác của Mỹ

Ủy ban châu Âu ngày 31/8 thông báo, theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU), cơ quan này sẽ xác định ChatGPT là “công cụ tìm kiếm trực tuyến rất lớn”, đồng thời xác định Reddit và Roblox là “nền tảng trực tuyến rất lớn”. Điều này đồng nghĩa 3 nền tảng dịch vụ của Mỹ sẽ phải đối mặt với các yêu cầu quản lý nghiêm ngặt hơn từ EU.

ChatGPT, Reddit và Roblox hiện đã được Ủy ban châu Âu xếp vào loại các dịch vụ thuộc diện luật an toàn kỹ thuật số nghiêm ngặt nhất của Liên minh châu Âu. Ảnh: Livemint.

Trong thông cáo báo chí được công bố cùng ngày, Ủy ban châu Âu cho biết ChatGPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng phản hồi các yêu cầu và truy vấn của người dùng, đồng thời tích hợp chức năng tìm kiếm trực tuyến, phù hợp với định nghĩa về “công cụ tìm kiếm trực tuyến” trong DSA. Reddit là một nền tảng mạng dựa trên hoạt động thảo luận nội dung, trong khi Roblox là nền tảng trò chơi và sáng tạo; cả hai đều thuộc nhóm “nền tảng trực tuyến” được DSA định nghĩa.

Theo thông cáo, 3 nền tảng dịch vụ nói trên đã khai báo số người dùng trung bình hằng tháng tại EU đều vượt 45 triệu người. Theo quy định, 3 nền tảng này phải thực hiện trước cuối tháng 12 năm nay các nghĩa vụ bổ sung mà EU đặt ra đối với “nền tảng trực tuyến rất lớn” và “công cụ tìm kiếm trực tuyến rất lớn”, trong đó có việc đánh giá và giảm thiểu các rủi ro mang tính hệ thống do dịch vụ và hệ thống thuật toán của họ gây ra.

Những rủi ro này bao gồm việc lan truyền nội dung bất hợp pháp, những tác động tiêu cực đối với trẻ vị thành niên, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, các quyền cơ bản và an toàn công cộng.

Thông cáo cho biết, sau khi quyết định xác định nói trên có hiệu lực, Ủy ban châu Âu sẽ được trao các quyền điều tra tương ứng và có thể đánh giá các chức năng của những nền tảng dịch vụ này cũng như các hệ thống liên quan. Trong đó, EU sẽ phối hợp với cơ quan quản lý của Ireland để tiến hành giám sát ChatGPT và Reddit, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý của Hà Lan để giám sát nền tảng Roblox.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.