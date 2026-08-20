Chủ tịch ECB: Châu Âu “không thể để lịch sử lặp lại” với AI, cuộc cách mạng kỹ thuật số thứ hai

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde vừa cảnh báo châu Âu không thể tiếp tục tụt hậu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời kêu gọi khu vực này không lặp lại sai lầm từng để vuột mất cơ hội từ cuộc cách mạng kỹ thuật số trước đây.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde. Ảnh: CCTV.

Phát biểu tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Geneva (Thụy Sĩ), ngày 19/8, bà Lagarde cho biết các doanh nghiệp châu Âu đang đẩy mạnh đầu tư vào AI. Tuy nhiên, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Theo bà, châu Âu cần khẩn trương tháo gỡ những rào cản đang cản trở doanh nghiệp mở rộng quy mô và khai thác đầy đủ tiềm năng của thị trường chung.

Chủ tịch ECB chỉ ra tình trạng phân mảnh của thị trường và nguồn vốn tại châu Âu đang khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động tài chính, cạnh tranh và mở rộng hoạt động trên quy mô toàn khu vực. Hệ quả là số doanh nghiệp châu Âu có khả năng phát triển thành các tập đoàn toàn cầu còn hạn chế, trong khi tốc độ phổ cập các công nghệ mới vào nền kinh tế cũng chậm hơn.

Bà Lagarde cho rằng châu Âu đã phần lớn đứng ngoài cuộc cách mạng kỹ thuật số đầu tiên, khi những lợi ích thương mại từ sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông tập trung nhiều hơn ở các khu vực khác. Vì vậy, châu Âu “không thể để lịch sử lặp lại” với AI, được bà đánh giá là cuộc cách mạng kỹ thuật số thứ hai.

Robot tham gia vào dây chuyền sản xuất trong các nhà máy ở Châu âu. Ảnh: Eurozone.

Theo bà, một tín hiệu tích cực là các doanh nghiệp Khu vực đồng euro dự kiến dành khoảng 9% tổng vốn đầu tư trong năm nay cho AI. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, châu Âu cần tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động và phát triển như những doanh nghiệp của toàn EU, thay vì bị giới hạn bởi các rào cản giữa từng quốc gia thành viên.

Bà Lagarde đồng thời kêu gọi đẩy nhanh hội nhập các thị trường vốn của EU nhằm giúp những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tiếp cận nguồn tài chính cần thiết.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng, bà Lagarde cho rằng châu Âu cần tận dụng lợi thế lớn còn lại là thị trường chung gồm 27 quốc gia thành viên với khoảng 450 triệu người tiêu dùng, đồng thời tháo gỡ các rào cản để doanh nghiệp có thể đầu tư, đổi mới và mở rộng quy mô trên toàn khu vực.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Eurozone.