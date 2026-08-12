Google vướng tranh chấp với báo chí Pháp về tính năng tóm tắt bằng AI

Ngày 11/8, liên đoàn đại diện gần 300 tờ báo Pháp cho biết đã đệ đơn khiếu nại Google lên cơ quan quản lý cạnh tranh của nước này, nhằm phản đối tính năng tóm tắt kết quả tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mới được triển khai do lo ngại công cụ này sẽ làm sụt giảm lượng truy cập vào các trang báo.

Biểu tượng Chrome trên màn hình điện thoại và biểu tượng Google (phía sau). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Đây là động thái mới nhất của các doanh nghiệp truyền thông nhằm phản ứng trước việc tập đoàn công nghệ Mỹ sử dụng các bài viết và nội dung báo chí trong bối cảnh nguồn thu quảng cáo của ngành truyền thông liên tục suy giảm.

Google bắt đầu triển khai tính năng AI Overviews tại Pháp từ cuối tháng Bảy. Công cụ này hiển thị phần tóm tắt do AI tạo ra ở phía trên các kết quả tìm kiếm thông thường, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhằm cung cấp câu trả lời trực tiếp cho người dùng.

Tuy nhiên, Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thông tin (APIG), tổ chức đại diện cho các tờ báo Pháp, đề nghị Cơ quan Cạnh tranh Pháp yêu cầu Google tuân thủ các cam kết đưa ra năm 2022 trong khuôn khổ thỏa thuận về việc bồi thường cho các cơ quan truyền thông sử dụng nội dung báo chí.

Chủ tịch APIG Marc Feuillee, đồng thời là Tổng giám đốc tờ Le Figaro, cho rằng thông tin báo chí có giá trị đáng kể và các nhà xuất bản không nhằm ngăn cản đổi mới công nghệ.

Theo ông, điều mà các cơ quan báo chí mong muốn là giá trị từ nội dung của họ được chia sẻ một cách công bằng và việc sử dụng nội dung phải đi kèm cơ chế bồi thường phù hợp.

APIG cáo buộc Google đã triển khai các bản tóm tắt bằng AI mà không có sự đồng ý của các cơ quan báo chí, qua đó có thể vi phạm các cam kết trong thỏa thuận năm 2022.

Cơ quan Cạnh tranh Pháp trước đó đã phạt Google 250 triệu euro (khoảng 290 triệu USD) vào năm 2024 vì không tuân thủ một số nội dung trong thỏa thuận nói trên.

Trong khoảng 2 thập kỷ qua, nhiều tập đoàn truyền thông phải đối mặt với tình trạng doanh thu suy giảm khi quảng cáo ngày càng chuyển sang môi trường trực tuyến, nơi các công ty công nghệ chiếm phần lớn nguồn thu.

Các nhà phê bình cho rằng sự xuất hiện của các công cụ tóm tắt bằng AI có thể khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đối với báo chí, bởi người dùng có xu hướng tiếp nhận thông tin ngay trên trang kết quả tìm kiếm và không còn nhấp vào đường dẫn để đọc bài viết gốc.

Điều này có nguy cơ làm giảm đáng kể lượng truy cập, vốn đóng vai trò quan trọng đối với doanh thu quảng cáo và khả năng tiếp cận độc giả của các cơ quan báo chí.

Về phần mình, Google cho rằng các bản tóm tắt bằng AI giúp người dùng đặt những câu hỏi phức tạp hơn và khám phá thêm nhiều nội dung mới. Tập đoàn cũng cho biết đã cung cấp các công cụ để các nhà xuất bản kiểm soát cách nội dung của họ được sử dụng.

Tranh cãi giữa Google và các cơ quan truyền thông Pháp diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng cường giám sát hoạt động sử dụng nội dung báo chí của các công ty công nghệ.

Tháng 12/2025, EU thông báo điều tra khả năng Google vi phạm các quy định cạnh tranh khi sử dụng nội dung do các cơ quan truyền thông và nhà xuất bản khác đăng tải trên Internet để đào tạo và cung cấp các dịch vụ AI mà không có cơ chế bồi thường phù hợp./.

Theo TTXVN