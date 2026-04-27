EU phối hợp với chính phủ mới Hungary thúc đẩy giải ngân hàng tỷ euro bị đóng băng

Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý hợp tác với chính phủ sắp nhậm chức của Hungary thuộc đảng Tisza nhằm tháo gỡ khoảng 10 tỷ euro vốn bị đóng băng, trong bối cảnh Budapest chạy đua thời gian để tránh nguy cơ mất nguồn tài chính quan trọng trước hạn cuối vào cuối tháng 8.

Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar (bên phải) đang chạy đua với thời gian để giải phóng các khoản tiền bị đóng băng. Ảnh: Getty Images

Theo đó, phái đoàn cấp cao của Ủy ban châu Âu, do Chánh văn phòng Björn Seibert dẫn đầu, đã tới Budapest để làm việc với đại diện đảng Tisza – lực lượng vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Hungary trong hai ngày 25 và 26/4.

Đây được xem là lần đầu tiên Ủy ban châu Âu cử một phái đoàn cấp cao làm việc với đại diện của một chính phủ chưa chính thức nhậm chức.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về việc “khởi động công việc thực chất nhằm bảo đảm nguồn vốn EU dành cho người dân Hungary sớm được giải ngân”.

Ủy ban châu Âu cũng xác nhận hai bên đã thảo luận về lộ trình tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

EU hiện đang phong tỏa khoảng 17 tỷ euro trong tổng số ngân sách dành cho Hungary do các vấn đề liên quan đến pháp quyền và tham nhũng. Ngoài ra, một phần nguồn vốn khác cũng đang trong quá trình xem xét giải ngân.

Trọng tâm hiện nay là khoảng 10,4 tỷ euro thuộc Cơ chế phục hồi và chống chịu (RRF), khoản vốn có nguy cơ bị mất nếu Hungary không đạt được thỏa thuận trước hạn cuối cuối tháng 8.

Hungary có thời hạn đến tháng 8 để lấy lại 10 tỷ euro tiền tài trợ bị đóng băng của EU. Ảnh: Getty Images

Một nguồn tin từ đảng Tisza cho biết các cuộc trao đổi lần này mang tính khởi động, song quá trình đàm phán để mở khóa nguồn vốn vẫn còn kéo dài. Ông Péter Magyar cũng đã công bố kế hoạch cải cách gồm bốn trụ cột, tập trung vào chống tham nhũng, tăng cường độc lập tư pháp và bảo đảm tự do báo chí, học thuật.

Phía đảng Tisza nhấn mạnh chương trình cải cách của họ vượt xa yêu cầu tối thiểu của EU, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết để khôi phục dòng vốn bị đóng băng.

Về phía EU, các nguồn tin cho biết một số điều kiện còn lại có thể được giải quyết thông qua sửa đổi pháp lý nếu có đủ quyết tâm chính trị từ Budapest.

Các cuộc đàm phán giữa hai bên dự kiến tiếp tục cho đến khi chính phủ mới của Hungary chính thức nhậm chức vào tháng 5.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews