EU kêu gọi Mỹ tuân thủ thỏa thuận thương mại, duy trì đối thoại trong bối cảnh gia tăng sức ép

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục kêu gọi Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời duy trì cách tiếp cận thận trọng và ưu tiên đối thoại trong bối cảnh căng thẳng thương mại có dấu hiệu gia tăng.

Mô hình thu nhỏ in 3D của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cờ Mỹ, cờ EU và dòng chữ “thuế quan 15%” trong hình minh họa, ngày 27/7/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/5, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đã có cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Paris, trong đó nhấn mạnh cần “sớm quay trở lại” các điều khoản đã thống nhất tại thỏa thuận đạt được ở Turnberry (Scotland), với mức thuế trần 15% áp dụng đối với hàng hóa.

Theo Ủy ban châu Âu, tại cuộc làm việc kéo dài 90 phút, ông Sefcovic cũng cập nhật tiến độ triển khai các cam kết của EU và làm rõ lập trường của khối trong việc thực hiện thỏa thuận.

Căng thẳng gia tăng trong những ngày gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ EU, vượt mức trần đã thống nhất. Trước đó, việc Mỹ áp dụng các mức thuế mới hồi tháng 2, sau phán quyết của Tòa án Tối cao liên quan đến chính sách thuế năm 2025, cũng đã ảnh hưởng đến tiến trình triển khai thỏa thuận.

Hiện Mỹ đang áp mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa EU, cùng với các mức thuế hiện hành, khiến tổng thuế đối với một số mặt hàng có thể lên tới 30%, cao hơn mức 15% theo thỏa thuận.

Trong khi đó, Mỹ thúc đẩy EU đẩy nhanh tiến trình lập pháp nhằm thực hiện cam kết dỡ bỏ thuế đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp nhiều ý kiến khác nhau giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu (EP). Một số nghị sĩ đề xuất bổ sung các điều khoản bảo đảm, gắn việc cắt giảm thuế của EU với việc Mỹ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đồng thời xem xét đưa vào cơ chế chấm dứt thỏa thuận vào năm 2028 nếu không được gia hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi ngồi cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong ngày công bố thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU tại Turnberry, Scotland (Anh), ngày 27/7/2025. Ảnh: Reuters.

Song song với các cuộc đàm phán, các bộ trưởng tài chính EU cũng kêu gọi giữ bình tĩnh và tránh làm gia tăng căng thẳng thương mại. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính tại Brussels, các quan chức cho rằng EU vẫn cam kết với thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2025 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure nhấn mạnh các bên đang tiếp tục đàm phán chi tiết với tinh thần thiện chí, hướng tới mục tiêu đảm bảo ổn định, duy trì các quy tắc chung và lợi ích kinh tế song phương. Quan điểm này cũng được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, cho rằng EU sẽ giữ cách tiếp cận thận trọng, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau.

Thanh Hằng

Nguồn: Euronews.