EU giải ngân thêm 2 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Cuba

Trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại Cuba, Ủy ban châu Âu (EU) đã quyết định giải ngân thêm 2 triệu euro viện trợ nhân đạo, nhằm hỗ trợ hậu cần cho các đối tác trong việc cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho những người dễ bị tổn thương, giữa cuộc khủng hoảng năng lượng và khó khăn trong phân phối thực phẩm, nước uống.

Đoàn xe quốc tế vận chuyển hàng tấn hàng viện trợ đến Cuba trong bối cảnh khủng hoảng. Ảnh: Reuters

Khoản viện trợ này bổ sung cho 4 triệu euro đã được phê duyệt hồi đầu năm như một phần phân bổ khu vực cho vùng Caribe, chủ yếu dành cho nhu cầu ngày càng tăng ở Cuba.

Trước đó, năm 2025, gần 6 triệu euro đã được huy động để chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp với thiên tai trên đảo, trong đó có hậu quả của cơn bão Melissa.

Ủy viên Châu Âu về Bình đẳng, Chuẩn bị và Quản lý Khủng hoảng Hadja Lahbib Ảnh: Reuters

Ủy viên EU phụ trách Bình đẳng, Chuẩn bị và Quản lý Khủng hoảng, Hadja Lahbib nhấn mạnh: “Liên minh châu Âu sát cánh cùng người dân Cuba trong giờ phút khó khăn. Khoản hỗ trợ 2 triệu euro này sẽ giúp cung cấp thực phẩm và nước uống an toàn cho những người cần nhất, đồng thời duy trì viện trợ cứu sinh cho khoảng hai triệu người đang gặp khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và thiếu hụt nghiêm trọng”.

Cùng lúc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định, Nga cũng tiếp tục hỗ trợ Cuba, đối tác thân thiết nhất của Moscow tại Caribe, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ. Ông gọi việc viện trợ cho Havana là “hành động nhân đạo và nguyên tắc”, đồng thời nhấn mạnh: “Trong nhiều thập kỷ khi Mỹ gia tăng áp lực lên Cuba, chúng tôi chưa bao giờ che giấu ý định sát cánh cùng Havana. Sự hỗ trợ dành cho Cuba sẽ tiếp tục, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu hiện nay”.

Chủ tịch Cuba, Miguel Díaz-Canel, trước đó đã thừa nhận quốc đảo đang gặp thiếu hụt dầu thô trầm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất điện và các hoạt động thiết yếu, đặc biệt kể từ khi Mỹ siết chặt nguồn cung dầu từ Venezuela. Sự hỗ trợ đồng thời từ EU và Nga được coi là nỗ lực quốc tế quan trọng nhằm giảm thiểu khó khăn cho người dân Cuba giữa các thách thức về năng lượng, kinh tế và hậu quả thiên tai.

Minh Phương

Nguồn: TASS, AFP