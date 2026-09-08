EU đầu tư 200 triệu euro vào các lĩnh vực chiến lược của Greenland

Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro (232 triệu USD) vào Greenland, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy mục tiêu đưa Greenland về dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro (232 triệu USD) vào Greenland. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra cam kết trên trong chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 6/9. Chuyến thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ của EU đối với chính quyền Greenland và Đan Mạch, trong bối cảnh Copenhagen và Nuuk kiên quyết phản đối những đề xuất của Tổng thống Trump liên quan tương lai của hòn đảo.

Theo bà von der Leyen, nguồn vốn 200 triệu euro của EU sẽ tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với Greenland, trong đó có khoáng sản quan trọng, truyền thông vệ tinh và năng lượng tái tạo. Bà khẳng định EU hoàn toàn đoàn kết với Đan Mạch và người dân Greenland, đồng thời nhấn mạnh tương lai của Greenland phải do người dân vùng lãnh thổ này và Đan Mạch quyết định.

Greenland ngày càng trở thành khu vực có ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Ảnh: AP.

Bà von der Leyen cho rằng, Bắc Cực ngày càng trở thành khu vực có ý nghĩa địa chính trị quan trọng, khi biến đổi khí hậu làm băng tan, tạo điều kiện mở ra các tuyến hàng hải mới và thúc đẩy khả năng tiếp cận những nguồn tài nguyên khoáng sản chưa được khai thác đầy đủ. Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu đều đang gia tăng quan tâm đối với khu vực này.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh những tuyên bố của Tổng thống Trump về Greenland từng gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ - châu Âu và đặt ra những thách thức đối với NATO. Washington cho rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì những lợi ích an ninh chiến lược, trong khi các quan chức châu Âu khẳng định Greenland nằm trong phạm vi bảo vệ của NATO và Đan Mạch vẫn có trách nhiệm đối với vùng lãnh thổ này.

Mặc dù căng thẳng đã phần nào hạ nhiệt sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland nhất trí thúc đẩy đối thoại về vấn đề an ninh Bắc Cực, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Trump cũng tiếp tục khẳng định lập trường rằng Mỹ nên kiểm soát Greenland.

Trong bối cảnh đó, EU đang tìm cách tăng cường hiện diện kinh tế tại Greenland. Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tăng hơn gấp đôi nguồn tài trợ dành cho Greenland, từ 225 triệu euro trong ngân sách 7 năm hiện nay lên 530 triệu euro cho giai đoạn 2028-2034.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.