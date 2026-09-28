Hezbollah tưởng niệm 2 năm thủ lĩnh Nasrallah bị thiệt mạng, tái khẳng định tiếp tục “kháng chiến”

Phong trào Hezbollah tại Lebanon ngày 27/9 tổ chức lễ tưởng niệm hai năm ngày thủ lĩnh tiền nhiệm Hassan Nasrallah qua đời tại khu vực phía Nam thủ đô Beirut. Thủ lĩnh đương nhiệm của Hezbollah Naim Qassem tái khẳng định phong trào sẽ tiếp tục “kháng chiến” và không “đầu hàng” Israel.

Theo kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah, hàng nghìn người đã tham dự lễ tưởng niệm. Phát biểu qua truyền hình tại sự kiện, ông Qassem tuyên bố Hezbollah “chỉ tiếp tục tiến lên và sẽ không bị đánh bại”. Ông tái khẳng định phản đối việc giải giáp, cho rằng nếu không có “kháng chiến” thì Hezbollah không thể tồn tại, đồng thời kêu gọi các thành phần xã hội tại Lebanon duy trì đoàn kết.

Ngày 27/9/2024, quân đội Israel tiến hành không kích thủ đô Beirut của Lebanon, khiến thủ lĩnh Hezbollah khi đó là Hassan Nasrallah thiệt mạng. Vụ ám sát diễn ra trong cuộc chiến toàn diện kéo dài hơn hai tháng, gây tổn thất nặng nề cho Hezbollah và khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của phong trào này thiệt mạng.

Đến nay, tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Lebanon và lực lượng Hezbollah phần lớn bị đình trệ. Israel vẫn duy trì binh sĩ tại một “vùng an ninh” do nước này tự tuyên bố ở miền Nam Lebanon và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Lebanon.

Bộ trưởng Tài chính Israel thuộc phe cực hữu Bezalel Smotrich ngày 27/9 kêu gọi sáp nhập các khu vực miền Nam Lebanon đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel, kéo dài “tới sông Litani”, con sông nằm cách biên giới Israel khoảng 30 km.

Về phần mình, trong bài phát biểu, ông Qassem cho biết Hezbollah sẵn sàng đối thoại và thảo luận, nhưng yêu cầu “giải phóng miền Nam” và để người dân trở về. Ông cũng cho rằng sức ép hiện nay nhằm vào Lebanon hướng tới việc hoàn thành những mục tiêu mà Israel chưa đạt được trong hai năm qua, đồng thời phản đối việc sử dụng quân đội Lebanon như “một công cụ” nhằm vào Hezbollah.

Thanh Vân