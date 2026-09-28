SpaceX lần đầu thử đưa Starship vào quỹ đạo Trái Đất

Ba năm sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tên lửa Starship của SpaceX dự kiến ngày 28/9 thực hiện chuyến bay thử nghiệm thứ 14 với mục tiêu lần đầu tiên đưa tầng trên của tên lửa vào quỹ đạo Trái Đất và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới.

Theo kế hoạch, vụ phóng Starship sẽ diễn ra tại bang Texas, Mỹ, từ 7h15 sáng giờ địa phương (12h15 GMT) ngày 28/9. Chuyến bay dự kiến kéo dài khoảng 10 giờ và được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển loại tên lửa cỡ lớn mà SpaceX hướng tới sử dụng cho các sứ mệnh trong tương lai lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 14 của Starship và SpaceX đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng. Nếu các hệ thống hoạt động đúng kế hoạch, tầng trên của tên lửa sẽ được đưa vào quỹ đạo Trái Đất và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới. Tuy nhiên, vụ phóng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi một số chuyến bay thử nghiệm trước đây của Starship đã kết thúc bằng các vụ nổ.

Trong chuyến bay lần này, SpaceX dự kiến phóng Starship theo quỹ đạo dưới quỹ đạo, sau đó, nếu các hệ thống hoạt động đúng kế hoạch, tàu sẽ thực hiện lần đốt động cơ thứ hai để tiến vào quỹ đạo Trái Đất. Mục tiêu là đưa tàu vào quỹ đạo gần tròn ở độ cao khoảng 275 km so với bề mặt Trái Đất, với vận tốc khoảng 28.000 km/giờ.

Kathleen Curlee, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trung tâm Công nghệ và An ninh mới nổi thuộc Đại học Georgetown, cho rằng việc đạt được quỹ đạo là phần khó nhất, do tên lửa phải chịu các lực khác nhau và thực hiện những phép tính phức tạp hơn khi trải qua các mức độ ảnh hưởng khác nhau của trọng lực.

Nếu đạt mục tiêu, Starship sẽ tiếp tục triển khai các vệ tinh được thiết kế nhằm mở rộng mạng lưới Internet vệ tinh Starlink của SpaceX. Theo kế hoạch, tàu sẽ hoàn tất hành trình bằng cách rơi xuống Thái Bình Dương sau khi bay quanh Trái Đất 6 vòng. Ngoài chuyến bay thử nghiệm thứ 14, trong cùng tuần này SpaceX dự kiến thực hiện thêm 3 vụ phóng tên lửa khác, trong đó có một vụ đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Bích Hồng