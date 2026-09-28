Mỹ cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, chính quyền đang “rất nghiêm túc” xem xét khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao.

Phát biểu với Fox News bên lề một sự kiện thể thao ở Chicago, ông Trump nói: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc, chúng tôi có thể sẽ thực hiện”. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng biện pháp này “đôi khi có thể khiến giá xăng dành cho ô tô tăng đôi chút”.

Đề xuất hạn chế xuất khẩu dầu diesel đang nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ đại diện các bang nông nghiệp của Mỹ trong thời điểm cao điểm vụ thu hoạch mùa Thu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dòng chảy nhiên liệu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới chịu sức ép, Mỹ đã trở thành nguồn cung thay thế quan trọng, với lượng dầu diesel xuất khẩu theo tuần tăng lên mức kỷ lục, gần 2 triệu thùng/ngày vào tháng trước.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng đã đánh giá những tác động của khả năng tạm dừng xuất khẩu dầu diesel trong ngắn hạn. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng cho biết chính quyền đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu để thúc đẩy phương án tự nguyện cắt giảm xuất khẩu, thay vì áp dụng lệnh cấm hoàn toàn.

Trong khi đó, các lãnh đạo doanh nghiệp dầu mỏ và các hiệp hội trong ngành đề xuất đình chỉ thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang đối với dầu diesel để giảm giá nhiên liệu mà không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, phương án này đang được tranh luận trong nội bộ về cách thức thực hiện, đặc biệt khi Hạ viện Mỹ đang nghỉ họp trước thềm bầu cử.

Dầu diesel đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của máy móc nông nghiệp, tàu chở hàng, xe tải đường dài và xe giao hàng. Giá bán lẻ diesel tại Mỹ đã lập kỷ lục trong tuần trước và hiện ở mức trung bình khoảng 6,50 USD/gallon. Nếu xuất khẩu diesel bị đình chỉ, giá nhiên liệu trong nước của Mỹ được dự báo sẽ giảm trong ngắn hạn. Ngược lại, các khách hàng nước ngoài, trong đó có các đồng minh của Mỹ như Brazil và Vương quốc Anh, sẽ phải khẩn trương tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Thanh Vân