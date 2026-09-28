Mỹ vận động các nước cô lập Iran, Canada phát tín hiệu cứng rắn tại LHQ

Mỹ đang gia tăng sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran trong bối cảnh căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz tiếp diễn. Trong khi đó, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Canada phát tín hiệu cứng rắn với Tehran, khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo các hành động đe dọa quyền tự do hàng hải.

Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Ngoại trưởng Canada Anita Anand tuyên bố lập trường của Ottawa đối với Iran là “không thay đổi”. Bà gọi Iran là “mối đe dọa chính đối với hòa bình và an ninh trong khu vực”, đồng thời nhấn mạnh Tehran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ngoại trưởng Canada cũng chỉ trích những hành động của Iran liên quan quyền hàng hải tại eo biển Hormuz, cho rằng các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này là sự vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế. Canada cho biết sẽ phối hợp với các đối tác vùng Vịnh và châu Âu trong vấn đề này.

Ottawa đồng thời khẳng định đang sử dụng các công cụ sẵn có để gây sức ép với Tehran, trong đó có các biện pháp trừng phạt có mục tiêu. Ngày 23/9, Canada công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 5 cá nhân và 5 thực thể Iran. Canada cho biết các biện pháp này nằm trong nỗ lực phối hợp với các đối tác nhằm gia tăng sức ép lên Iran.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong thời điểm Washington cũng đang tìm cách gia tăng sức ép đối với Tehran. Ngày 27-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã cử các đặc phái viên đi khắp thế giới nhằm gây áp lực buộc các nước cô lập nền kinh tế Iran, đồng thời hoan nghênh các biện pháp hạn chế mới nhằm vào hệ thống ngân hàng và các hãng hàng không của nước này.

Trên mạng xã hội X, ông Bessent viết: "Theo chỉ đạo của tôi, các nhóm công tác đã được phái đi khắp toàn cầu để làm việc với các nước và yêu cầu hành động chống lại chính quyền Iran. Những nỗ lực này đang mang lại kết quả"

Sức ép của Mỹ đã tác động đến một số lĩnh vực liên quan Iran, trong đó có hàng không. Một số quốc gia đã hạn chế hoặc đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran.Tuy nhiên, các biện pháp này chưa tạo ra sự đồng thuận hoàn toàn giữa các nước. Trung Quốc và Nga vẫn duy trì các kênh kết nối với Iran, cho thấy mức độ tham gia vào các biện pháp gây sức ép đối với Tehran không giống nhau.

Dầu mỏ đang trở thành một trong những mặt trận quyết định trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran, khi Washington tìm cách cắt nguồn thu từ xuất khẩu dầu để gia tăng sức ép lên Tehran. Theo Fox News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Iran hiện chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu đang trên đường giao hàng trong bối cảnh Mỹ phong tỏa các cảng của nước này. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, sau khi số dầu này được giao hết cho Trung Quốc, Tehran sẽ “không còn gì để trao đổi lấy bất cứ thứ gì”.

Nhật Lệ