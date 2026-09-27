Đoàn cán bộ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tham quan đền Bà Triệu

Trong khuôn khổ chuyến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 27/9, đoàn học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã tham quan đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc. Cùng đi và tiếp đón đoàn, có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu dâng hương tại đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tại đền Bà Triệu, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ công lao của nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công đánh đuổi quân xâm lược Đông Ngô vào giữa thế kỷ thứ III.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham quan các công trình kiến trúc nghệ thuật tại đây, nghe thuyết minh về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan của di tích.

Các đại biểu tham quan đền Bà Triệu.

Đền Bà Triệu được khởi dựng vào thế kỷ VI dưới triều vua Lý Nam Đế, để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của vị nữ tướng Triệu Thị Trinh.

Không chỉ là điểm đến tâm linh, đây còn là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở hậu thế về tinh thần kiên cường và lòng yêu nước bất diệt của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền Bà Triệu.

Tiếp đón đoàn học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa trân trọng cảm ơn tình cảm của đoàn dành cho địa phương; đồng thời mong muốn qua chuyến tham quan sẽ góp phần lan tỏa giá trị của di sản đến đông đảo bạn bè, du khách Lào, góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương.

Đoàn học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào cũng bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được đến tham quan, tìm hiểu tại đền Bà Triệu. Các thành viên trong đoàn mong rằng đền Bà Triệu tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và tôn tạo một cách bền vững, trở thành điểm đến lịch sử, văn hóa hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Nguyễn Đạt