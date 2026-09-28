Chính quyền Tổng thống Trump bác thông tin thay đổi chính sách bắt giữ của ICE

Ngày 28/9 Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bác thông tin cho rằng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã chỉ đạo nhân viên chỉ bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ có tiền án hoặc đang đối mặt với cáo buộc hình sự, đồng thời khẳng định chính sách thực thi luật di trú không thay đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) vẫn có quyền bắt giữ và trục xuất bất kỳ người nào đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan này được yêu cầu tạm thời chỉ tập trung vào những người nhập cư có tiền án hoặc hồ sơ hình sự.

Theo Fox News, trong tuần qua, một hướng dẫn bằng lời được cho là đã được truyền tới các văn phòng ICE trên toàn quốc, yêu cầu ưu tiên xử lý những đối tượng phạm tội nghiêm trọng nhất. Một số nhân viên ICE cho biết họ bất ngờ và lo ngại trước nội dung này, làm dấy lên thông tin rằng phạm vi bắt giữ có thể được thu hẹp.

Tuy nhiên, các nguồn tin được Fox News dẫn lại cho rằng sự việc bắt nguồn từ những trao đổi nội bộ về việc ưu tiên các đối tượng nguy hiểm và là kết quả của một sự nhầm lẫn trong truyền đạt, chứ không phải quyết định thay đổi chính sách chính thức. Sau đó, ICE đã gửi hướng dẫn mới tới các văn phòng địa phương để khẳng định chính sách thực thi vẫn được giữ nguyên.

Theo các nguồn tin, nhân viên ICE cũng tiếp tục được phép bắt giữ những người không có tiền án hình sự khác nếu phát hiện trong quá trình thực hiện chiến dịch nhằm vào một đối tượng khác, hoạt động thường được gọi là “bắt giữ liên đới”.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng bác bỏ thông tin về việc tạm dừng bắt giữ người nhập cư không có tiền án, khẳng định không có thay đổi trong chính sách thực thi luật di trú. Cơ quan này cho biết ICE tiếp tục tập trung vào các đối tượng bị cáo buộc hoặc kết án về những tội nghiêm trọng, đồng thời duy trì các hoạt động bắt giữ và trục xuất theo chính sách hiện hành. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh thực thi luật di trú và tăng cường hoạt động của ICE trên toàn nước Mỹ. Những thông tin trái chiều về hướng dẫn dành cho các nhân viên trong những ngày qua đã thu hút sự chú ý đối với cách triển khai chính sách tại các địa phương.

Lê Hà.