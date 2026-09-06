EU tăng cường hiện diện tại Greenland, hướng tới Bắc Cực

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 6/9 bắt đầu chuyến thăm Greenland kéo dài hai ngày, trong nỗ lực tăng cường quan hệ với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và khẳng định vai trò của EU tại Bắc Cực, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với Greenland.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 6/9 bắt đầu chuyến thăm Greenland kéo dài hai ngày, trong nỗ lực tăng cường hiện diện tại Greenland, hướng tới Bắc Cực. Ảnh: AP.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu dự kiến hội đàm với Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đứng đầu chính quyền Quần đảo Faroe, vùng lãnh thổ tự trị khác của Đan Mạch. Bà von der Leyen dự kiến ký tuyên bố chung giữa Liên minh châu Âu (EU) và vùng lãnh thổ tự trị này trong ngày 7/9. Chuyến thăm nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của EU đối với Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch nhưng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia, dù sau đó loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo. Sau những tuyên bố của ông Trump, nhóm công tác gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ đã thường xuyên gặp nhau nhằm tìm kiếm một khuôn khổ hợp tác trong thời gian tới. Các nước châu Âu nhìn chung đứng về phía Đan Mạch và Greenland trước sức ép từ Washington. Tháng 1, bà von der Leyen cam kết EU sẽ tăng mạnh đầu tư vào Greenland nhằm củng cố an ninh tại Bắc Cực.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters.

Greenland không phải thành viên EU, trong khi Đan Mạch là thành viên của khối. Brussels đang đề xuất tăng gấp đôi viện trợ trực tiếp dành cho Greenland, lên 530 triệu euro (616 triệu USD), trong khuôn khổ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034. Theo Financial Times, bà von der Leyen dự kiến công bố thêm khoản hỗ trợ 200 triệu euro cho Greenland trong chuyến thăm lần này.

Chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm NATO khởi động cuộc tập trận quân sự Arctic Shield với sự tham gia của lực lượng từ 10 quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc Đan Mạch không quan tâm đúng mức tới Greenland và an ninh Bắc Cực. Đáp lại, Copenhagen đã tăng đầu tư vào khu vực, trong khi NATO cũng củng cố hiện diện thông qua sứ mệnh Arctic Sentry được triển khai từ đầu năm.

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm Greenland lần thứ hai trong hai năm của bà von der Leyen cho thấy châu Âu đang phát đi tín hiệu rằng cam kết đầu tư vào vùng lãnh thổ này mang tính dài hạn.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews.