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EU công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban châu Âu (EC) đã vừa công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ an ninh mạng và củng cố vị thế công nghệ của Liên minh châu Âu (EU).

EU công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo

Ủy ban châu Âu (EC) đã vừa công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ an ninh mạng và củng cố vị thế công nghệ của Liên minh châu Âu (EU).

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EU công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo

EU công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Certification Crossing.

Theo Ủy ban châu Âu, AI đang tạo ra bước chuyển lớn trong lĩnh vực an ninh mạng. Công nghệ này giúp phát hiện lỗ hổng, ngăn chặn tấn công mạng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu, nhưng cũng có thể bị tin tặc lợi dụng để tự động hóa các cuộc tấn công với tốc độ và quy mô lớn hơn.

Kế hoạch hành động đặt ra ba trọng tâm gồm thúc đẩy sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm; tăng cường năng lực an ninh mạng và khả năng chống chịu của EU; phát triển các năng lực AI phục vụ an ninh mạng.

Để kiểm soát rủi ro, EC sẽ tăng cường đánh giá các mô hình AI trước khi đưa ra thị trường theo Đạo luật AI, đồng thời phối hợp với Cơ quan An ninh mạng EU (ENISA) xây dựng bộ hướng dẫn tiếp cận an toàn đối với các hệ thống AI tiên tiến và thiết lập nền tảng thử nghiệm bảo mật cho các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, giao thông, y tế, tài chính và hành chính công.

EC cũng thúc đẩy thực thi các quy định hiện hành như Chỉ thị NIS2 và Đạo luật Khả năng chống chịu không gian mạng, đồng thời khuyến khích ứng dụng AI, kể cả các mô hình mã nguồn mở phù hợp, để rút ngắn thời gian phát hiện lỗ hổng và nâng cao năng lực ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

EU công bố Kế hoạch hành động về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết AI đang tạo ra bước chuyển lớn trong lĩnh vực an ninh mạng. Ảnh: CEPS.

Nhằm tăng sức cạnh tranh công nghệ, EC sẽ phát động Thử thách lớn của EU về AI trong an ninh mạng, quy tụ doanh nghiệp và giới nghiên cứu phát triển các giải pháp bảo mật ứng dụng AI. Song song đó, EU tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến Nhà máy AI và các Siêu nhà máy, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân mở rộng đầu tư vào công nghệ AI của châu Âu.

Theo EC, kế hoạch này bổ sung cho khuôn khổ pháp lý hiện hành của EU về AI và an ninh mạng, hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả lợi ích của AI, đồng thời tăng khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng.

Thanh Giang

Nguồn: Shaping Europe’s digital future.

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    EU tăng đầu tư và cải cách để phát triển AI

    Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách kinh tế và năng suất Valdis Dombrovskis cảnh báo, Liên minh châu Âu không thể tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội từ các cuộc cách mạng công nghệ, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình mạnh mẽ nền kinh tế toàn cầu.

Từ khóa:

#An ninh mạng #Trí tuệ nhân tạo AI #ứng dụng AI #Ủy ban châu âu #Liên minh châu âu

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