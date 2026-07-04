EU công bố 5 dự án quốc phòng, Đức tăng mạnh chi tiêu quân sự

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố đề xuất triển khai năm dự án quốc phòng xuyên biên giới quy mô lớn, trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quân sự và tăng đầu tư quốc phòng nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters.

Theo EC, năm dự án thuộc khuôn khổ “Các dự án quốc phòng vì lợi ích chung của châu Âu” (EDPCI) gồm: phát triển năng lực máy bay không người lái và chống máy bay không người lái (DECODER), giám sát sườn phía Đông, phòng thủ biển và cơ sở hạ tầng dưới đáy biển, phòng không - phòng thủ tên lửa kết hợp cảnh báo sớm và phòng thủ không gian. Nếu được Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt, các dự án sẽ được tiếp cận nguồn tài chính của EU.

Trong đó, dự án DECODER có sự tham gia của 26 quốc gia thành viên EU cùng Na Uy và Ukraine, với tổng vốn đầu tư dự kiến 3,5-5 tỷ euro đến năm 2033. Dự án giám sát sườn phía Đông quy tụ 13 quốc gia thành viên EU cùng Na Uy và Ukraine nhằm tăng cường năng lực giám sát an ninh khu vực.

EC cho biết, các dự án sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển các chương trình quốc phòng quy mô lớn, tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, giảm sự phân mảnh của thị trường và đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO. Hiện, EU đã dành 325 triệu euro cho các dự án EDPCI và có thể tiếp tục bổ sung nguồn vốn trong thời gian tới.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc họp báo sau cuộc họp hội đồng liên minh chính phủ tại Phủ Thủ tướng, Berlin, Đức, ngày 2/7/2026. Ảnh: Euronews.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin sẽ tiếp tục tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Ông Merz cho biết, Đức đang triển khai kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong bốn năm và sẽ đạt mục tiêu dành 3,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2029, sớm hơn sáu năm so với thời hạn NATO đề ra.

Các động thái trên diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, trong bối cảnh các nước châu Âu đẩy mạnh đầu tư quốc phòng và tăng cường chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh của liên minh.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.