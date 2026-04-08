Chi tiêu quốc phòng tăng mạnh, đẩy ngân sách Đức vào thế căng thẳng

Sự gia tăng nhanh của chi tiêu quân sự trong chiến lược tái vũ trang đang đẩy ngân sách Đức vào thế căng thẳng, khi thâm hụt leo lên mức cao nhất nhiều năm trong bối cảnh kinh tế suy yếu.

Chi tiêu quốc phòng Đức năm 2025 tăng hơn 23%, đạt khoảng 39 tỷ euro. Ảnh: The New York Times.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức ngày 7/4 cho biết, chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm 2025 tăng hơn 23%, đạt khoảng 39 tỷ euro. Sự gia tăng này là một trong những yếu tố chính khiến thâm hụt ngân sách lên tới 127,3 tỷ euro, mức cao nhất kể từ năm 2022.

So với năm 2024, mức thâm hụt tăng thêm 22,9 tỷ euro. Trong đó, ngân sách liên bang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 85,4 tỷ euro, cho thấy áp lực tài khóa tập trung chủ yếu ở cấp trung ương. Tình trạng thâm hụt ghi nhận ở nhiều cấp chính quyền cho thấy áp lực chi tiêu gia tăng so với nguồn thu ngân sách. Theo cơ quan thống kê Đức, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chính phủ mở rộng chi tiêu trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là quốc phòng, đồng thời gia tăng vay nợ để bù đắp thiếu hụt ngân sách.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang năm 2022, Đức đã đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn. Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao năng lực tác chiến, hướng tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong những năm tới. Tổng chi quốc phòng giai đoạn đến năm 2029 được dự báo có thể vượt 500 tỷ euro.

Ngân hàng Trung ương Đức cảnh báo thâm hụt ngân sách có thể lên tới 4,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2028, mức cao nhất kể từ giữa thập niên 1990. Xu hướng này phản ánh tác động cộng hưởng giữa gia tăng chi tiêu quốc phòng và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Ngân hàng trung ương Đức cảnh báo thâm hụt ngân sách có thể đạt 4,8% GDP vào năm 2028, cao nhất từ giữa thập niên 1990. Ảnh: Tagesschau.

Áp lực tài khóa gia tăng trong bối cảnh kinh tế Đức đối mặt nhiều khó khăn. Nền kinh tế đã trải qua hai năm suy thoái liên tiếp 2023–2024 và chỉ ghi nhận mức tăng trưởng rất thấp trong năm 2025. Diễn biến này làm thu hẹp dư địa chính sách, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với việc duy trì ổn định ngân sách trong trung và dài hạn.

Giới phân tích cho rằng việc cân bằng giữa yêu cầu tăng cường năng lực quốc phòng và bảo đảm kỷ luật tài khóa sẽ là bài toán trọng tâm đối với Đức trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: RT.