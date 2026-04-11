EU chính thức vận hành hệ thống nhập cảnh - xuất cảnh điện tử tại toàn bộ khu vực Schengen

Ngày 10/4, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh (EES) trên toàn bộ 29 quốc gia thuộc khu vực Schengen, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý biên giới và thay thế hoàn toàn hình thức đóng dấu hộ chiếu truyền thống đối với khách ngắn hạn ngoài EU.

Trong tuyên bố, Ủy ban châu Âu cho biết việc triển khai EES là “một cột mốc quan trọng trong an ninh biên giới châu Âu”, nhấn mạnh hệ thống đã chính thức hoạt động đồng bộ tại tất cả các cửa khẩu biên giới bên ngoài của khối.

EES là hệ thống kiểm soát biên giới điện tử, ghi nhận tự động dữ liệu nhập cảnh, xuất cảnh và từ chối nhập cảnh của công dân ngoài EU lưu trú ngắn hạn. Thay vì đóng dấu hộ chiếu, hệ thống lưu trữ dữ liệu sinh trắc học gồm hình ảnh khuôn mặt, dấu vân tay và thông tin cá nhân được trích xuất từ giấy tờ du lịch.

Theo Ủy ban châu Âu, hệ thống được triển khai theo từng giai đoạn từ tháng 10/2025 và đến nay đã xử lý hơn 52 triệu lượt nhập - xuất cảnh. Trong cùng giai đoạn, hơn 27.000 trường hợp bị từ chối nhập cảnh do không đáp ứng điều kiện lưu trú, giấy tờ không hợp lệ hoặc nghi vấn giả mạo. Đáng chú ý, gần 700 trường hợp được xác định có nguy cơ an ninh đã bị đưa vào hệ thống theo dõi, nhằm ngăn chặn việc tái nhập cảnh trái phép.

Các cơ quan EU cho biết, EES không chỉ giúp phát hiện hiệu quả tình trạng lưu trú quá hạn mà còn tăng cường khả năng phát hiện gian lận danh tính và kiểm soát di chuyển xuyên biên giới trong khu vực Schengen. Khi vận hành đầy đủ, thời gian xử lý mỗi lượt đăng ký nhập cảnh dự kiến trung bình chỉ khoảng 70 giây, giúp nâng cao hiệu quả tại các cửa khẩu.

Cao ủy phụ trách nội vụ và di trú của EU Magnus Brunner đánh giá, đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý biên giới, cho phép theo dõi chính xác thời gian và địa điểm ra vào của công dân nước thứ ba, qua đó tăng cường an ninh chung của khối.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ nhận định, hệ thống EES sẽ giúp nâng cao năng lực giám sát theo thời gian thực, tăng khả năng tương tác giữa các quốc gia thành viên và củng cố niềm tin vào không gian Schengen.

EU khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm bảo đảm việc triển khai hệ thống diễn ra thống nhất, hiệu quả trên toàn bộ khu vực biên giới bên ngoài của khối.

Minh Phương

Nguồn: Anadolu Ajansı, Gulf News.