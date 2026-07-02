EU cắt “trợ cấp” hàng giá rẻ, các nền tảng thương mại điện tử chịu sức ép

Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng khoản phí hải quan mới đối với các lô hàng thương mại điện tử có giá trị thấp nhập khẩu từ các quốc gia ngoài EU, trong động thái nhằm tăng cường quản lý hoạt động mua sắm trực tuyến xuyên biên giới và bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường nội khối.

Từ ngày 1/7, EU thu phí 3 euro đối với mỗi lô hàng có giá trị từ 150 euro trở xuống được vận chuyển bằng đường hàng không trực tiếp đến người tiêu dùng. Các nền tảng thương mại điện tử của Trung quốc được cho chịu sức ép từ động thái mới của Eu. Ảnh: Chosun.

Theo Reuters, từ ngày 1/7, EU thu phí 3 euro đối với mỗi lô hàng có giá trị từ 150 euro trở xuống được vận chuyển bằng đường hàng không trực tiếp đến người tiêu dùng. Khoản phí này được áp dụng như một biện pháp tạm thời trước khi EU triển khai hệ thống thuế quan mới dự kiến có hiệu lực từ năm 2028.

Ủy ban châu Âu cho biết nguồn thu từ khoản phí sẽ được sử dụng để bù đắp chi phí thông quan, kiểm tra an toàn và tăng cường năng lực quản lý hải quan. Nếu một kiện hàng chứa nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, phí có thể được tính theo từng nhóm hàng thay vì chỉ một lần cho toàn bộ kiện hàng.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh lượng hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu vào EU tăng mạnh. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, trong năm 2025, khoảng 5,8 tỷ bưu kiện có giá trị không quá 150 euro đã được nhập khẩu vào khối, cao gấp hơn bốn lần so với năm 2022. Một phần lớn trong số này được cho là đến từ các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như AliExpress, Temu và Shein.

EU cho rằng sự gia tăng nhanh chóng của các lô hàng giá rẻ đã tạo thêm áp lực cho hệ thống hải quan, đồng thời đặt các doanh nghiệp trong khối vào thế bất lợi khi phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và tiêu chuẩn sản phẩm.

Việc EU áp dụng phí hải quan mới có thể khiến lượng hàng thương mại điện tử vận chuyển bằng đường hàng không từ Trung Quốc sang châu Âu giảm trong ngắn hạn . Ảnh: PS Engage.

Trước EU, Mỹ đã bãi bỏ cơ chế miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp từ Trung Quốc và Hong Kong, sau đó mở rộng chính sách này cho hàng hóa từ tất cả các quốc gia. Nhật Bản cũng đã thông qua cải cách thuế nhằm siết quản lý hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi Anh đang xem xét các biện pháp tương tự.

Trước các quy định mới, một số doanh nghiệp thương mại điện tử đã điều chỉnh hoạt động kinh doanh tại châu Âu. Shein mở rộng mạng lưới kho vận trong khu vực nhằm tăng tỷ lệ hàng lưu kho tại địa phương, còn AliExpress bắt đầu hiển thị giá bán đã bao gồm thuế và thuế giá trị gia tăng (VAT) tại một số thị trường.

Các chuyên gia nhận định việc EU áp dụng phí hải quan mới có thể khiến lượng hàng thương mại điện tử vận chuyển bằng đường hàng không từ Trung Quốc sang châu Âu giảm trong ngắn hạn.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Chosun