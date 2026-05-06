Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

EU cảnh báo khủng hoảng năng lượng gia tăng

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/5, Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu Dan Jørgensen cảnh báo rằng châu Âu đang phải gánh thêm chi phí kinh tế đáng kể do giá năng lượng tăng cao, bắt nguồn từ xung đột tại Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

EU cảnh báo khủng hoảng năng lượng gia tăng

Ngày 5/5, Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu Dan Jørgensen cảnh báo rằng châu Âu đang phải gánh thêm chi phí kinh tế đáng kể do giá năng lượng tăng cao, bắt nguồn từ xung đột tại Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

EU cảnh báo khủng hoảng năng lượng gia tăng

Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu Dan Jørgensen. Ảnh: CCTV

Trả lời báo chí, ông Jørgensen cho biết kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, các quốc gia EU đã phải chi thêm hơn 30 tỷ euro cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch nhưng không nhận được thêm nguồn cung tương ứng. Ông nhận định thế giới đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, gây sức ép lớn lên nền kinh tế, xã hội và quan hệ đối tác của EU.

Ông cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh có thể để lại hậu quả lâu dài, trong đó sản lượng khí đốt tại khu vực này có thể cần nhiều năm để phục hồi.

Cùng ngày, Ủy viên EU phụ trách hành động khí hậu Wopke Hoekstra cho biết, ngay cả khi xung đột tại Trung Đông chấm dứt ngay lập tức, châu Âu vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn về năng lượng và kinh tế trong những tháng tới. Ông kêu gọi EU chuẩn bị cho kịch bản “xấu hơn”.

EU cảnh báo khủng hoảng năng lượng gia tăng

Ủy viên EU phụ trách hành động khí hậu Wopke Hoekstra. Ảnh: CCTV

Ông Hoekstra nhấn mạnh: “Không ai có thể dự đoán tương lai kinh tế sẽ ra sao, nhưng nhiều khả năng sẽ còn biến động lớn. Chúng ta cần thắt chặt chuẩn bị và xem xét nghiêm túc khả năng tình hình kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.”

Làn sóng tăng giá đang lan rộng trong các nền kinh tế châu Âu theo hiệu ứng “domino”, sau khi chi phí năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, khiến hàng loạt lĩnh vực từ sản xuất đến tiêu dùng chịu tác động. Nguyên nhân chính đến từ việc giá khí đốt và dầu mỏ gần như tăng gấp đôi, tạo ra chuỗi tác động lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế

Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu cho thấy lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng từ 1,9% trong tháng 2 lên 2,6% trong tháng 3 và 3% vào tháng 4. Tại Pháp, lạm phát cũng tăng từ 1,1% lên 2,5%, phản ánh áp lực gia tăng đối với sức mua của người dân và chi phí của doanh nghiệp.

Vân Bình

Nguồn: CCTV

Từ khóa:

#Xung đột #Cảnh báo #Kinh tế #Hormuz #Biển #Iran #khủng hoảng năng lượng #Liên minh châu âu #Chi phí #Đối mặt với khó khăn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Pháp cho biết nước này đang triển khai cụm tàu tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle dẫn đầu tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong khuôn khổ các phương án chuẩn bị cho khả năng bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây cho biết, nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu (EU). Trước thực trạng này, ông Johann Wadephul kêu gọi cải cách cơ...
Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 7/5 nhóm họp tại thành phố Cebu của Philippines trong bối cảnh khu vực đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông. Vấn đề an ninh năng lượng và lương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh