EU cảnh báo khủng hoảng năng lượng gia tăng

Ngày 5/5, Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu Dan Jørgensen cảnh báo rằng châu Âu đang phải gánh thêm chi phí kinh tế đáng kể do giá năng lượng tăng cao, bắt nguồn từ xung đột tại Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu Dan Jørgensen. Ảnh: CCTV

Trả lời báo chí, ông Jørgensen cho biết kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, các quốc gia EU đã phải chi thêm hơn 30 tỷ euro cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch nhưng không nhận được thêm nguồn cung tương ứng. Ông nhận định thế giới đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, gây sức ép lớn lên nền kinh tế, xã hội và quan hệ đối tác của EU.

Ông cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh có thể để lại hậu quả lâu dài, trong đó sản lượng khí đốt tại khu vực này có thể cần nhiều năm để phục hồi.

Cùng ngày, Ủy viên EU phụ trách hành động khí hậu Wopke Hoekstra cho biết, ngay cả khi xung đột tại Trung Đông chấm dứt ngay lập tức, châu Âu vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn về năng lượng và kinh tế trong những tháng tới. Ông kêu gọi EU chuẩn bị cho kịch bản “xấu hơn”.

Ủy viên EU phụ trách hành động khí hậu Wopke Hoekstra. Ảnh: CCTV

Ông Hoekstra nhấn mạnh: “Không ai có thể dự đoán tương lai kinh tế sẽ ra sao, nhưng nhiều khả năng sẽ còn biến động lớn. Chúng ta cần thắt chặt chuẩn bị và xem xét nghiêm túc khả năng tình hình kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.”

Làn sóng tăng giá đang lan rộng trong các nền kinh tế châu Âu theo hiệu ứng “domino”, sau khi chi phí năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, khiến hàng loạt lĩnh vực từ sản xuất đến tiêu dùng chịu tác động. Nguyên nhân chính đến từ việc giá khí đốt và dầu mỏ gần như tăng gấp đôi, tạo ra chuỗi tác động lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế

Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu cho thấy lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng từ 1,9% trong tháng 2 lên 2,6% trong tháng 3 và 3% vào tháng 4. Tại Pháp, lạm phát cũng tăng từ 1,1% lên 2,5%, phản ánh áp lực gia tăng đối với sức mua của người dân và chi phí của doanh nghiệp.

Vân Bình

Nguồn: CCTV