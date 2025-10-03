Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

EU cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 2/10, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ lao xe và tấn công bằng dao cùng ngày bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Anh là "kinh hoàng," đồng thời cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái.

EU cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái

Ngày 2/10, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ lao xe và tấn công bằng dao cùng ngày bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Anh là “kinh hoàng,” đồng thời cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái.

EU cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao tại công viên Heaton, gần một giáo đường ở Manchester, Anh. (Ảnh: AA/TTXVN)

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định: “Thù hận, bài Do Thái và bạo lực không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta.”

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen kêu gọi: “Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức."

Cùng ngày, cảnh sát Anh tuyên bố vụ tấn công vào giáo đường Do Thái gần Manchester là hành động khủng bố. Phát biểu với báo giới, quan chức chống khủng bố cấp cao nhất của nước này, Laurence Taylor cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng và tăng cường tuần tra trên khắp cả nước.

Cảnh sát cho biết thêm nghi phạm đã mặc một chiếc áo vest trông giống như một thiết bị nổ. Vụ tấn công làm 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thái #Đấu tranh #Cam #Quan chức cấp cao #Liên minh châu âu #Tấn công bằng dao #Kinh hoàng #Vụ tấn công #Người bị thương #Lao xe

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ nỗ lực hết sức cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy cuộc gặp gỡ các gia đình ly tán

Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ nỗ lực hết sức cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy cuộc gặp gỡ các gia đình ly tán

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tới thăm và động viên người dân tại đảo Ganghwa, thành phố Incheon, khu vực giáp biên giới liên Triều. Trong chuyến thăm, ông Lee bày tỏ sự cảm thông với các gia đình ly tán do chiến tranh đang sinh...
Cảnh báo về cuộc khủng hoảng ung thư toàn cầu

Cảnh báo về cuộc khủng hoảng ung thư toàn cầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí y khoa The Lancet (Canada), cho biết, số ca ung thư mới trên toàn thế giới có thể tăng hơn 70% trong 3 thập kỷ qua và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng, với hơn 18 triệu ca tử vong mỗi năm do ung thư dự kiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long