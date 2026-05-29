EU bác bỏ thay Mỹ giữ vai trò hòa giải trung lập giữa Ukraine và Nga

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas mới đây khẳng định EU sẽ không đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập trong tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga, đồng thời bác bỏ khả năng khối này thay thế vai trò của Mỹ trong các nỗ lực hòa bình.

Phát biểu sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Lemesos, Síp ngày 28/5, bà Kallas nhấn mạnh: “Châu Âu sẽ không bao giờ đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập giữa Nga và Ukraine, bởi chúng tôi đứng về phía Ukraine và bảo vệ lợi ích an ninh của chính mình”. Theo bà Kallas, Ukraine cần sự hỗ trợ của EU nhằm tái cân bằng tiến trình đàm phán và tạo điều kiện để đạt được các nhượng bộ từ phía Nga. Bà cũng khẳng định mọi nỗ lực của EU phải mang tính bổ trợ cho các sáng kiến do Mỹ dẫn dắt, chứ không phải thay thế. Bà nói: “Chúng tôi không đến để thay thế Mỹ, mà để giải quyết những vấn đề chưa được đề cập đầy đủ trong các cuộc thảo luận hiện nay”.

Trước đó, xuất hiện nhiều thảo luận trong nội bộ EU về khả năng bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách đối thoại trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, vấn đề này đã không đạt được đồng thuận tại cuộc họp, trong bối cảnh quan điểm giữa các quốc gia thành viên còn khác biệt.

Bà Kallas cho rằng EU cần tập trung xây dựng lập trường chung, xác định rõ các điều kiện nhượng bộ và “lằn ranh đỏ” trong tiến trình đàm phán. Bà Kallas cho biết các nội dung trên đã được tổng hợp trong một tài liệu nội bộ đang tiếp tục được cập nhật, song chưa rõ liệu toàn bộ 27 quốc gia thành viên có thể đạt được đồng thuận hay không.

Trong khi đó, phía Ukraine kêu gọi EU tiếp cận đàm phán theo hướng thực chất và tập trung vào các bước đi cụ thể, như phi quân sự hóa Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và thiết lập hành lang nhân đạo. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Shyiiba, người đã bay đến Síp để tham dự cuộc họp, cho biết EU nên tập trung vào “các bước đi cụ thể, khả thi”, chẳng hạn như phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và thiết lập các hành lang nhân đạo.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng tiến trình hòa bình có thể sớm được nối lại sau nhiều tuần đình trệ. Ông Rubio nói: “Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị làm bất cứ điều gì có thể để giúp chấm dứt cuộc chiến này, và hy vọng cơ hội đó sẽ đến vào một thời điểm nào đó”.

