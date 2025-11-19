Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đường sắt tiếp tục ngừng chạy một số tàu Bắc - Nam do ảnh hưởng mưa lũ

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tạm ngừng tàu Thống nhất Bắc - Nam SE7 xuất phát từ Hà Nội ngày 19/11, do ảnh hưởng thời tiết.

Ngành đường sắt sẽ hỗ trợ hành khách trả vé miễn phí. Ảnh: VOV

Ngày 18/11, ngành đường sắt cũng phải tạm ngừng tàu SE6 xuất phát từ Sài Gòn, do mưa lớn tại tỉnh Khánh Hòa khiến cho khu gian Nha Trang - Cây Cầy bị ngập.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, đối với hành khách nhận được thông báo tàu ngừng chạy(qua tin nhắn SMS/ZALO) có thể trả vé không mất phí tại ga hoặc trực tuyến qua website dsvn.vn.

Để đảm bảo thao tác trả vé online đúng, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách lưu ý nhập chính xác và đầy đủ các thông tin, gồm: số điện thoại, địa chỉ email, mã đặt chỗ. Những thông tin này là cơ sở để hệ thống tự động đối chiếu, xác thực và thực hiện hoàn tiền.

Tính năng này không áp dụng đối với hành khách mua vé và thanh toán bằng tiền mặt tại các nhà ga, đại lý bán vé... Với các trường hợp này, hành khách vẫn thực hiện thủ tục trả vé trực tiếp tại nhà ga theo quy định hiện hành.

Theo VTV

