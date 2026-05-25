Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến 28/5

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ ngày 25 đến 28/5/2026, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa. Nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều xã, phường được dự báo ở cấp III, cấp IV.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, nguy cơ cháy rừng cấp IV – cấp nguy hiểm được dự báo tại các xã, phường: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Biện Thượng, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Trung Chính, Tân Ninh, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Tiến, Hoằng Tiến, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Sầm Sơn, Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Hải Bình, Nghi Sơn, Các Sơn, Trường Lâm và Trúc Lâm.

Ở cấp IV, thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, nguy cơ cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Chi cục Kiểm lâm đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt các khu vực trọng điểm dễ cháy; tổ chức trực 12/24 giờ, từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, nhất là trong các giờ cao điểm.

Các địa phương cần thực hiện nghiêm việc cấm xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Hạt Kiểm lâm các địa bàn phải thường xuyên nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng đến xã, thôn, chủ rừng và cộng đồng dân cư.

Đối với các xã, phường có rừng còn lại, nguy cơ cháy rừng được dự báo ở cấp III – cấp cao. Đây là cấp cảnh báo thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng và có khả năng cháy lan trên diện rộng. Các địa phương phải tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng 10/24 giờ trong ngày, từ 10 giờ đến 20 giờ; chú trọng các khu vực rừng trọng điểm, rừng trồng và những nơi có nguy cơ cháy cao.

Khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND xã, phường phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia chữa cháy. Trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát, địa phương cần đề nghị các xã, phường liền kề hỗ trợ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp tỉnh để huy động lực lượng, trang thiết bị ứng phó kịp thời.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đề nghị UBND các xã, phường có rừng, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, không để bị động, bất ngờ trong những ngày nắng nóng cao điểm.

