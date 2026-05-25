Đoàn phường Hải Bình đẩy mạnh các phong trào thanh niên

Với khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích, tuổi trẻ phường Hải Bình đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, mang đậm dấu ấn thanh niên. Từ đó, góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn viên thanh niên bàn giao biển tượng trưng công trình “Thắp sáng đường quê - Đường cờ Tổ quốc” cho đại diện tổ dân phố Hữu Nhân, phường Hải Bình.

Từ tháng 3/2026 đến nay, người dân ở tổ dân phố Hữu Nhân vô cùng phấn khởi khi ĐVTN trong phường đã hoàn thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê - Đường cờ Tổ quốc”, lắp đặt hệ thống bóng đèn chiếu sáng và cắm thêm cờ Tổ quốc trên tuyến đường dài 1km. Công trình đưa vào sử dụng không chỉ góp phần mang lại ánh sáng cho tuyến đường mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm. Cùng với đó, là những lá cờ đỏ sao vàng được treo đồng bộ, trang nghiêm đã góp phần làm đẹp cảnh quan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đây cũng là hình ảnh thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thời gian qua, ĐVTN trong phường còn xung kích, tình nguyện đảm nhận nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của màu áo xanh như: ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chăm sóc hoa, cây xanh trên các đoạn đường thanh niên tự quản hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tuyên truyền cho người dân tích cực giữ gìn vệ sinh, không đổ rác bừa bãi, bóc xóa quảng cáo sai quy định... ĐVTN còn thực hiện mô hình đường bích họa và cột điện nở hoa. Đến nay, ĐVTN trong phường đã khánh thành và bàn giao 2 mô hình đường bích họa và cột điện nở hoa với tổng kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng.

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng cũng được ĐVTN trong phường thực hiện đồng loạt, rộng khắp, hiệu quả và được Nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó, nổi bật là mô hình thu gom phế liệu, gây quỹ vì cộng đồng, rửa xe gây quỹ. Ngoài ra, đoàn phường cũng đã triển khai xây dựng, lắp đặt được 3 mô hình khu vui chơi cho trẻ em ở một số tổ dân phố trên địa bàn. Các công trình khu vui chơi gồm các hạng mục: cầu trượt, đu quay, xích đu, bập bênh, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 120 triệu đồng.

Lực lượng thanh niên trong phường còn phát huy vai trò là nòng cốt trong các hoạt động chuyển đổi số ở địa phương. Theo đó, ĐVTN đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai nhiều giải pháp khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống và đến gần hơn với người dân. Anh Lê Thành Vương, Bí thư Đoàn phường Hải Bình, cho biết: "ĐVTN đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân các kỹ năng số cơ bản như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của địa phương... Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của người dân trong sử dụng ứng dụng định danh điện tử; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khác trên điện thoại thông minh. Cùng với đó, phong trào bình dân học vụ số được tuổi trẻ trong phường triển khai sáng tạo với các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”..., góp phần giúp người dân tiếp cận công nghệ số nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện hơn".

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt