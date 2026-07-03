Đức thông qua gói cải cách kinh tế quy mô lớn

Liên minh cầm quyền tại Đức do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo vừa đạt được thỏa thuận về gói cải cách toàn diện, gồm 34 biện pháp trong các lĩnh vực thuế, lao động, lương hưu, đầu tư và cải cách hành chính. Đây được xem là một trong những chương trình cải cách lớn nhất kể từ khi chính phủ của ông Merz nhậm chức, nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu thoát khỏi tình trạng tăng trưởng trì trệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Friedrich Merz. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 2/7, sau hơn 7 giờ đàm phán của Ủy ban Liên minh cầm quyền, Thủ tướng Merz khẳng định, các cải cách hướng tới mục tiêu tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm tính bền vững của hệ thống phúc lợi xã hội và giảm gánh nặng thuế đối với người lao động cũng như doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, từ năm 2027, Chính phủ Đức sẽ triển khai gói giảm thuế thu nhập trị giá khoảng 10 tỷ euro mỗi năm, tập trung vào nhóm thu nhập thấp và trung bình. Để bù đắp nguồn thu ngân sách, thuế suất đối với nhóm thu nhập cao sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng: mức thuế 45% áp dụng từ ngưỡng thu nhập 250.000 euro/năm và tăng lên 47% đối với người có thu nhập từ 280.000 euro/năm trở lên.

Trong lĩnh vực lao động, Chính phủ đề xuất mở rộng thời hạn hợp đồng lao động có thời hạn, tăng tính linh hoạt cho thị trường việc làm, kéo dài thời gian hoạt động của một số loại hình kinh doanh vào ngày Chủ nhật và siết chặt quy định nghỉ ốm.

Đối với hệ thống lương hưu, liên minh cầm quyền nhất trí từng bước cải cách theo khuyến nghị của Ủy ban Lương hưu, bao gồm bổ sung cơ chế đầu tư vốn cho quỹ hưu trí và tăng dần tuổi nghỉ hưu phù hợp với xu hướng già hóa dân số và tuổi thọ ngày càng cao.

Đức thông qua gói cải cách kinh tế quy mô lớn, nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu thoát khỏi tình trạng tăng trưởng trì trệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài ra, chương trình cải cách còn bao gồm các biện pháp rút ngắn thời gian phê duyệt các dự án hạ tầng, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và công nghệ sạch, mở rộng nhà ở giá phải chăng, tăng cường chống gian lận phúc lợi xã hội và cắt giảm khoảng 8% biên chế trong các cơ quan liên bang thông qua chuyển đổi số.

Chính phủ Đức đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua phần lớn các biện pháp trước cuối năm nay. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nếu được triển khai đầy đủ, gói cải cách có thể tạo động lực giúp tăng trưởng kinh tế Đức cải thiện đáng kể trong những năm tới, dù hiệu quả sẽ cần thời gian để phát huy.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.