Đức đối mặt cú sốc kinh tế do kế hoạch rút quân của Mỹ

Việc Mỹ cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức có thể gây tác động đáng kể đến kinh tế địa phương và khiến hàng nghìn lao động mất việc làm nếu Washington thực hiện kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi quốc gia châu Âu này.

Một chiếc xe quân sự của Mỹ đang di chuyển trên đường cao tốc A4 gần Dresden . Ảnh: DPA

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu Leibniz (ZEW) và Đại học Cologne, trung bình cứ hai binh sĩ Mỹ rời khỏi Đức sẽ kéo theo việc mất một việc làm toàn thời gian có đóng bảo hiểm xã hội tại khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, khoảng 61% số việc làm bị mất nằm ở các doanh nghiệp địa phương chứ không phải tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu nhận định nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm chi tiêu của quân nhân Mỹ và gia đình họ, khiến doanh thu của các doanh nghiệp địa phương giảm mạnh. Những khu vực có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào sự hiện diện của quân đội Mỹ và thị trường lao động yếu được đánh giá là chịu tác động nặng nề nhất.

Nghiên cứu được xây dựng dựa trên dữ liệu về việc Mỹ rút khoảng 200.000 binh sĩ khỏi Đức sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào đầu những năm 1990. Kết quả cho thấy doanh thu ngân sách của các địa phương bị ảnh hưởng đã giảm khoảng 9%, buộc nhiều chính quyền phải cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế đối với tài sản cũng như hoạt động kinh doanh. Về dài hạn, mức sụt giảm nguồn thu vẫn duy trì khoảng 3%.

Theo các tác giả nghiên cứu, tác động của việc đóng cửa một căn cứ quân sự Mỹ tương đương với việc một nhà máy lớn ngừng hoạt động. Những người lao động mất việc sau khi các căn cứ đóng cửa vẫn gặp khó khăn trong việc tìm việc làm mới ngay cả sau 15 năm và mức thu nhập dài hạn thấp hơn khoảng 9% so với trước.

Binh sĩ Mỹ lên máy bay vận tải C-17 - Ảnh: REUTERS

Thị trấn Vilseck, bang Bayern, được xem là một trong những địa phương chịu rủi ro lớn nhất nếu kế hoạch rút quân được triển khai. Với khoảng 6.500 cư dân, Vilseck hiện là nơi đồn trú của gần 5.000 quân nhân Mỹ. Theo Thị trưởng Thorsten Gradl, khoảng 30.000 công dân Mỹ đang sinh sống trên toàn khu vực, và nếu khoảng một phần ba trong số này rời đi, đời sống kinh tế - xã hội địa phương sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Gradl cho biết quân đội Mỹ đã hiện diện tại khu vực hơn 80 năm và hiện là nhà tuyển dụng lớn nhất, với đóng góp cho nền kinh tế địa phương ước tính từ 650-700 triệu euro mỗi năm.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 38.000 quân nhân tại Đức, đây là lực lượng quân sự Mỹ lớn nhất đang đồn trú ở châu Âu.

Nhật Lệ

Nguồn: Yahoo.finance