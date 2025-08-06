Đức: Chính sách siết chặt nhập cư bắt đầu có hiệu quả

Theo Thị trưởng thành phố Berlin (Đức), ông Kai Wegner, các chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn mà Đức áp dụng gần đây đang bắt đầu cho thấy hiệu quả.

Ông Kai Wegner, thành viên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz, cho hay chính quyền đang nhận thấy sự suy giảm đáng kể dòng người tị nạn.

Thị trưởng thành phố Berlin nói với hãng thông tấn Đức rằng số người rời khỏi Berlin hiện đang cao gấp đôi so với số người đến, và thành phố hiện có khoảng 6.000 giường trống cho người tị nạn.

Người đứng đầu chính quyền Berlin bày tỏ hy vọng các chính sách chặt chẽ mới được áp dụng sẽ giúp giải phóng năng lực để thực hiện các biện pháp hội nhập hướng đến những người tị nạn đã được phép cư trú tại Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thủ đô Berlin đã tiếp nhận gần 32.000 người tị nạn năm 2023, bao gồm hơn 15.000 người đến từ Ukraine.

Năm 2024, số người tị nạn mới đến Berlin giảm xuống còn hơn 21.000, con số này chỉ ở mức 6.089 người trong nửa đầu năm 2025. Từ năm 2022 đến năm 2025, chi phí nhà ở và hỗ trợ người tị nạn ở Berlin đã tăng gần gấp đôi, lên 2,24 tỷ euro (2,58 tỷ USD)./.

Theo TTXVN